به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی نماینده مجلس شورای اسلامی و صادق خرازی سفیر سابق ایران در سازمان ملل در برنامه نگاه یک شنبه شب شبکه یک سیما پیرامون مذاکرات هسته ای به مناظره پرداختند.

زاکانی با بیان اینکه پرونده هسته ای بر اساس گزارش های مکرر آژانس بین المللی انرژی اتمی صلح آمیز است افزود : این پرونده سیاسی است و طرف های غربی این مسئله را در مذاکره با آقای جلیلی بیان کرده بودند.

وی اضافه کرد : از سال 82 تا 83 در حالی که همه تاسیسات کشور تعطیل شده بود شش بیانیه و قطعنامه شورای حکام برضد ما صادر شد.

این نماینده مجلس گفت : در دور نخست سفر احمدی نژاد به نیویورک وزیرامور خارجه وقت آلمان به آقایان لاریجانی ، متکی و جلیلی گفته بود که ما با آقای روحانی توافق کرده بودیم که تعطیلی برنامه هسته ای ایران باید به نابودی این برنامه منتهی شود.



روندغربی ها در پرونده هسته ای از ابتدا ثابت و جهت دار بود



زاکانی با بیان اینکه دلیل فشارها بر موضوع هسته ای کشورما اطلاعات نادرست منافقان در این زمینه و چراغ سبز برخی در داخل به غربی ها از جمله نشست سعدآباد بود افزود : در کتابی با عنوان " مبانی نظری برنامه توسعه چهارم" که در زمان خاتمی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد پذیرش سلطه آمریکا به رسمیت شناخته شده بود.

وی اضافه کرد : در صفحه 354 این کتاب اعلام شده بود که ایران سلاح هسته ای دارد.

زاکانی گفت : سخنانی که فیشر در نیویورک در جمع لاریجانی ، متکی و جلیلی گفته بود در مجلس ششم نیز شنیده می شد و صدای نمایندگان آن دوره مجلس بر سرمردم بلندتر از فریاد آنها بر سر دشمن بود.

این نماینده مجلس افزود : سخنان آقای احمدی نژاد یک حرف و روند پرونده هسته ای کشورما یک حرف دیگراست.

وی گفت : روندی که غربی ها برای پرونده هسته ای ایجاد کردند از ابتدا ثابت و جهت دار بود.

زاکانی افزود : از سال 86 تا 92 آقای جلیلی 9 دور مذاکره انجام داد که مهمترین مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت : آمریکا سال 89 از ایران درخواست مذاکره رو در رو کرد و نخستین جلسه در استانبول و با حضور جلیلی انجام شد.

زاکانی اضافه کرد : در پاسخ به کسانی که می گویند چین و روسیه در مذاکرات هسته ای در پی منافع شان هستند باید گفت مگر آمریکا و اروپاییها در پی منافع شان نیستند؟

وی گفت : همه این کشورها در پی منافع خودشان هستند اما جمهوری اسلامی ایران باید از گسل بین اروپا و آمریکا استفاده کند.



توافق ژنو محصول همه تلاش های گذشته

این نماینده مجلس افزود : مذاکرات هسته ای اکنون برخلاف عزت ، حکمت و مصلحت حرکت می کند و تیم مذاکره کننده همه تخم مرغ ها را در یک سبد گذاشته است.

زاکانی با اشاره به اینکه آمریکا، آمریکای گذشته نیست اضافه کرد : آمریکا در سوریه و عراق اراده می کند و ایران نیز اراده می کند و اراده ایران پیروز می شود.

وی درباره نسبت دادن سخنان احمدی نژاد به اصولگرایان گفت : چه کسی گفته است سخنان احمدی نژاد سخن اصولگرایان است و نقدهای اصلی را اصولگرایان از احمدی نژاد می کردند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه توافق ژنو محصول همه تلاش های گذشته است افزود : زمانی که آمریکائیها در بغداد نخستین بار پیشنهاد معامله در پرونده هسته ای را دادند ما 195 کیلو گرم اورانیوم 20 درصد غنی شده داشتیم.

وی گفت : توافق ژنو آجری روی آجرهای گذشته نگذاشت بلکه مسیر جدیدی را آغاز کرد که از مزایای آن شکست طرح ایران هراسی ، ایجاد اختلاف میان غربی ها و شکاف در تفاهم آنها برضد ایران ، تثبیت قدرت کشورما در منطقه ، آرامش در کشور و زمان خریدن برای کار در بستر اقتصاد مقاومتی بود.

زاکانی افزود : البته این توافق 15 زیان برای کشور نیز داشت که از جمله آنها به رکود کشاندن و متوقف کردن فعالیت های هسته ای است.

وی با بیان اینکه اشتباه تیم مذاکره کننده این است که همه داشته های کشور را به مذاکره گذاشتند و سپس مذاکره کردند که در ازای آن چه چیز به ایران میدهند افزود : توافق ژنو کلی است و جا را برای بهانه گیری طرف غربی باز می گذارد.



توافق ژنو اثر لازم را بر تحریم ها نگذاشته



وی اضافه کرد : در زمان جلیلی برای هر امتیازی که میدادیم یک امتیاز می خواستیم.

این نماینده مجلس گفت : آقای روحانی وعده داد که 100 روزه موضوع پرونده هسته ای را به اتمام می رساند اما این اتفاق نیفتاد.



وی افزود : آرزو داریم توافقی که منافع جمهوری اسلامی ایران را تامین کند انجام شود.

زاکانی گفت : کمپینی از طرف هنرمندان در کشور راه افتاد که در آن آمده بود توافق بد بهتر از توافق نکردن است و زمانی که از آقای مجید مجیدی پرسیدم چرا چنین مطلبی را امضاء کردید گفت آقای ظریف از من خواست تا آن را امضاء کنم.

وی افزود : آقای عراقچی در نشستی گفت این کار را کردیم که هنرمندان دو کشور این مطلب را امضاء کنند اما آمریکائیها امضا نکردند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه توافق ژنو اثر لازم را بر تحریم ها نگذاشته است گفت : سر بسته می گویم 700 میلیون دلاری که براساس توافق ژنو وارد ایران می شود مشکلاتی دارد.

زاکانی افزود : برای وارد کردن این پول همان مشکلات پیش از توافق ژنو را داریم و اگر یک تحریم را برداشتند سه جای دیگر آن را محکم کردند.

وی درباره چگونگی رفع تحریم ها گفت : باید متحد و حرکت منطقی داشته باشیم و در چارچوب اقتصاد مقاومتی روی پای خود بایستیم که طرف های غربی بیایند و با ما مصالحه کنند.

زاکانی افزود : مذاکرات برای ما قدرت نیآفرید بلکه این مذاکرات سر سفره قدرت ملت ایران نشست.

این نماینده مجلس گفت : چرا زمانی که آمریکائیها ایران را تهدید می کنند ما آنها را تهدید نمی کنیم و در مقابل زیاده گویی های آنها برای تسکین ملت حرف نمی زنیم.

وی افزود : باید با آنها با عزت و منطق درست برخورد شود.

زاکانی در عین حال از سخنان اخیر وزیر امور خارجه کشورما در نشست دافوس مبنی بر دخالت مجلس شورای اسلامی در صورت تحریم های بیشتر غرب قدردانی کرد.

این نماینده مجلس گفت : موضوع هسته ای تنها موضوعی است که آمریکائیها می توانند به وسلیه آن بر ضد ما اجماع ایجاد کنند واز آن دست بردار نیستند.

خرازی:در دولت دهم مذاکرات هسته ای جدی نداشتیم بلکه درحال رد و بدل پیام بودیم

همچنین صادق خرازی خرازی در ادامه این مناظره گفت: آنچه که امروز روی می دهد مذاکره است و مسئولان مذاکره کننده صاحب اختیار هستند.

وی گفت : در دولت گذشته پرونده سیاسی هسته ای ایران به پرونده امنیتی و به علت شعارها و سخنان آن دولت در حال تبدیل شدن به پرونده نظامی بود.

خرازی اضافه کرد: با توجه به اینکه دستگاههای امنیتی آمریکا اعلام کرده بودند ایران در پی سلاح هسته ای نیست اما برخی دستگاههای آمریکا از جمله سنا که تحت تاثیر لابی صهیونیست و برخی مرتجعان عرب است می گویند ایران در پی سلاح های نامتعارف است.

این فعال سیاسی گفت: پرونده هسته ای ایران سیاسی ، حقوقی و امنیتی است.

خرازی افزود : قطعنامه های شورای امنیت لازم الاجراست و بیشترین قطعنامه ها در دوران ریاست جمهوری نهم صادر شد.

وی با بیان این که باید براساس اسناد و مدارک صحبت کنیم ، گفت: مدرکی مبنی بر این که با آقای روحانی در زمان دبیری شورای عالی امنیت ملی وی توافق شده باشد که تأسیسات هسته ای نابود شود وجود ندارد.

خرازی افزود: قطعنامه شورای امنیت بر ضد موضوع هسته ای کشور ما مربوط به سال 85 است.

این فعال سیاسی اضافه کرد: ملت ایران در داشتن انرژی صلح آمیز هسته ای مانند دوران دفاع مقدس باوجود همه مشکلات ایثار کرد.

خرازی با بیان این که مذاکرات با آمریکا از دولت گذشته آغاز شد گفت: در اواخر دولت دهم آمریکاییها پیام دادند که می خواهند با ایران درباره مسائل منطقه همکاری داشته باشند و این مذاکرات در عمان انجام شد.

وی افزود: آمریکاییها امیدوار بودند که به جمهوری اسلامی ایران نزدیک شوند و مسائل خود را با آن حل کنند.

خرازی با اشاره به این که جمهوری اسلامی ایران ابرقدرت منطقه ای و دارای موقعیت برتری در مقایسه با همه کشورهای منطقه است گفت: مذاکرات استانبول از بدترین مذاکرات هسته ای بود که رهبر معظم انقلاب نیز درباره آن تذکر دادند.

وی افزود: در آن مذاکرات توافق شد که بخشی از مواد هسته ای برای تبدیل شدن به سوخت به روسیه ارسال شود.

خرازی گفت: از بدترین اشتباه های دولت های نهم و دهم این بود که سه کشور مذاکره کننده را به شش کشور افزایش دادند.

این فعال سیاسی اضافه کرد: روسیه و چین پس از ورود به مذاکرات از این موضوع به نفع خود استفاده کردند و از آنها خدمتی به ایران نشد.

وی گفت: ورود چین و روسیه و آمریکا به مذاکرات هسته ای نادرست بود.

خرازی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در همه مذاکرات با آمریکا کف و سقف تعیین کردند و این به دلیل بی اعتمادی به آمریکاییهاست.

وی در پاسخ به این که جمهوری اسلامی ایران اکنون فقط با آمریکاییها مذاکره می کند ، گفت: فقط با آمریکاییها مذاکره نمی کنیم بلکه با همه کشورها در حال مذاکره هستیم و براساس شناختی که از آقای ظریف دارم وی حتی یک گام مخالف جهت رهبر معظم انقلاب برنمی دارد.

این فعال سیاسی افزود: اگر قدرت نداشتیم غربی ها با ما مذاکره نمی کردند و مهمترین دستاورد مذاکرات ژنو ایجاد بحران در میان غربی هاست.

وی گفت: مهمترین اولویت غرب این است که مذاکرات با ایران شکسته نشود و این به علت مجاهدت ملت است نه دولت.

خرازی با بیان این که مذاکرات ژنو فرآیند غنی سازی را تعطیل نکرده است ، گفت: مذاکرات ژنو نشان داد توانایی ایران در مذاکره کردن بسیار بالاست.

این فعال سیاسی افزود: سالها طول می کشد که تضمین عینی برای دو طرف شکل بگیرد و توافق ژنو کامل و جامع نیست و 80 درصد آن موکول به مذاکره شده است.

وی با اشاره به این که پایبندی غربی ها به توافق ژنو نسبی است ، گفت: حفظ دستاوردهای هسته ای ، غنی سازی و تداوم فعالیت های هسته ای از مزایای توافق ژنو است.

این فعال سیاسی با بیان اینکه آمریکاییها قابل اعتماد نیستند و غرب سر ناسازگاری با ایران دارد ، افزود: انقلاب اسلامی نیز با نظام سلطه سازگاری ندارد اما غرب به جمهوری اسلامی ایران نیاز دارد.

وی فرسایشی شدن مذاکرات را به ضرر ایران دانست و گفت: تعهدات و امتیازها باید در کنار هم و مبتنی بر تضمین عینی در مذاکرات دیده شود.

خرازی افزود: مذاکرات ژنو ماشین تحریم ها را متوقف کرد.

وی گفت:‌ هدف آمریکاییها نابودی فناوری هسته ای ایران است و به این علت آنها قابل اعتماد نیستند.

خرازی افزود: آمریکاییها در معادلات داخلی خود دچار بحران هستند و دولت یازدهم توانست موازنه قدرت را در مذاکرات برقرار کند.