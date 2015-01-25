به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری "تاس" روسیه، معاون تنظیم مقررات کمیسیون بانکداری چین اعلام کرد: تحریم‌های ضد روسی غرب می‌تواند انگیزه‌ای برای همکاری تجاری بیشتر بین روسیه و چین در حوزه مالی باشد.

همچین معاون تنظیم مقررات کمسیون بانکداری چین گفت: چین و روسیه بیش از این هم شرکای تجاری مهمی برای یکدیگر به حساب می‌آمدند و با یگدیگر همکاری نزدیکی در حوزه منابع انرژی و ساختارهای اقتصادی داشته‌اند.

وی در ادامه گفت: اگرچه تحریم‌های غرب علیه روسیه شرایط سختی را برای این کشور به وجود آورده است اما نمی‌تواند بر روی توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور تاثیر بگذارد و برعکس، عاملی برای بالابردن سطح روابط تجاری و اقتصادی خواهد بود.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: هر دو کشور فرصت‌های زیادی را برای توسعه همکاری بیشتر با یکدیگر به ویژه در حوزه سرمایه گذاری و انرژی را دارند.

وی در پایان گفت: من کاملا معتقد هستم که چین در حوزه مالی قادر به حمایت بیشتر در جهت همکاری با روسیه است و می‌تواند کمک‌های لازم را برای توسعه بیشتر سرمایه‌گذاری "روسی-چینی" فراهم کند.