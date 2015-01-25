واکنش سرمربی عراق به اقدام ایران و بازتاب شکایت در روزنامه اماراتی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه البیان امارات درباره شکایت ایران از عراق بعد از شکست مقابل این تیم در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا نوشت: «فدراسیون فوتبال ایران به خاطر حضور علا عبدالزهرا بازیکن عراق در دیدار با تیم ایران شکایتی را به کنفدراسیون فوتبال آسیا داده است که دوپینگ این بازیکن هنگام بازی در لیگ ایران مثبت بوده است».

روزنامه البیان به نقل از یک منبع آگاه در تیم ملی عراق ادامه داده است: «فدراسیون عراق نامه‌ای را از کنفدراسیون فوتبال آسیا دریافت کرده تا برای روشن شدن به شکایت‌ ایران مدارکش را ارائه بدهد. راضی شنیشل سرمربی عراق هم با ابراز شگفتی از اقدام ایران علیه علا عبدالزهرا گفت که ایرانی‌ها در تلاش برای از بین بردن شیرینی و لذت برد عراق هستند. البته فدراسیون عراق هم اعلام کرده که چنین ادعایی صحت ندارد و هیچ نامه‌ای از کنفدراسیون فوتبال آسیا یا فیفا مبنی بر محرومیت عبدالزهرا دریافت نکرده بوده است».

جلسه رسیدگی به وضعیت بازیکن متهم به دوپینگ عراق از بعد از ظهر امروز یکشنبه (به وقت محلی) آغاز شده و هم اکنون هم در حال برگزاری است. هنوز مشخص نیست که آیا ایران در مرحله نیمه نهایی جانشین عراق خواهد شد یا خیر.