افتتاح ۱۶ پروژه عمرانی بناب بمناسبت دهه مبارک فجر

به گزارش خبرنگار مهر، ذکریا اسکندری یکشنبه در جمع خبرنگاران از صرف ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل این پروژه ها خبر داد و افزود: ۴۸۰ واحد مسکن مهر، ساختمان اداره پست، مجتمع فرهنگی و تبلیغی بناب، روکش آسفالت بزرگراه بناب – ملکان و همچنین خانه های بهداشت و چندین طرح دیگر از جمله این پروژه های افتتاحی بناب در دهه فجر خواهند بود شامل است.

وی با تاکید بر برگزاری شکوهمند برنامه های دهه فجر امسال، به تشکیل ۱۴ کمیته در بناب برای این منظور اشاره و تصریح کرد: دیدار با خانواده های معظم شهدا، غبارروبی گلزار شهدا، برگزاری جنگ شادی به مدت چند روز و مزین کردن خیابان ها و معابر از جمله برنامه های پیش بینی شده بمناسبت سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شهرستان با هدف آشنایی بیشتر شهروندان با دستاوردهای انقلاب اسلامی هستند.

بخشدار مرکزی بناب در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: بیش از ۲۵۰ برنامه مختلف در طول دهه فجر امسال در شهرستان بناب برگزار می شود که مسئولان باید با برنامه ریزی دقیق و صحیح زمینه حضور مردم را در مراسم ویژه دهه فجر فراهم کنند چرا که اوج برنامه های دهه فجر حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال و پاسخ محکمی بر همه تهدیدات و تحریم های دشمنان خواهد بود.