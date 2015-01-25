ثبت نام دوره دوم انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی البرز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین طوسی رئیس اتاق بازرگانی البرز گفت: اعضای این اتاق می توانند تا روز شنبه 11 بهمن ماه جاری هر روز از ساعت 8:30 تا 16:30 پس از تکمیل فرم اعلام داوطلبی به صورت اینترنتی با همراه داشتن مدارک به دبیرخانه هیات اجرایی اتاق بازرگانی استان مراجعه و ثبت نام خود را نهایی کنند.



وی اظهار داشت: داوطلبان می توانند امور اولیه ثبت نام را با مراجعه به نشانی اینترنتی http://cscs.ir/ انجام دهند.



وی خاطرنشان کرد: براساس تبصره 2 ماده 15 و مواد 12 و 13 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رای گیری هشتمین دوره هیات های نمایندگان اتاق های بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی سراسر کشور از ساعت هشت تا 18 دوشنبه 18 اسفندماه 1393 در محل اتاق ها برگزار می شود.



طوسی ادامه داد: تابعیت ایرانی، داشتن کارت عضویت معتبر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، نداشتن سابقه ورشکستگی و نداشتن محکومیت با مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله ویژگی های فردی داوطبان شرکت در این دوره از انتخابات است.



طوسی گفت: داوطلبان شرکت در این انتخابات می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به دبیرخانه هیات اجرایی انتخابات اتاق استان،سایت اتاق بازرگانی البرز به آدرس www.alborzccim.ir و یا با شمار های 93-33416091 تماس بگیرند.



وی افزود:اتاق البرز خواستار برگزاری انتخابات آزاد ، رقابتی و حداکثری اعضا بوده وکلیه فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی را جهت شرکت در این انتخابات دعوت می کند.



رییس اتاق البرز از کلیه واجدین شرایط شرکت در انتخابات هیات نمایندگان اتاق خواست در فرصت مقرر برای ثبت نام به دبیرخانه هیات اجرایی مراجعه نمایند.



انتخابات اتاق های بازرگانی سراسر کشور در اجرای تبصره 2 ماده 15 و مواد 12 و 13 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، هر چهار سال یک بار به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز در سال 1390 تاسیس و شروع بکار کرد.