برای طولانی شدن پرونده کیش متاسفم/کشورهای غربی محل تجمیع ثروت های فساد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه نشست ملی شیوهها و روشهای استرداد دارایی در چارچوب کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل در جمع خبرنگاران با بیان اینکه کشورهای غربی محل تجمیع ثروتهای فساد شدهاند گفت: این شامل آقای خاوری هم میشود و امیدواریم به زودی با تصویب قانونی بتوانیم در این خصوص وارد شویم البته موضوع بازگرداندن اموال به یغما رفته ایران توسط سلطنتطلبها و رژیم طاغوت هم اهمیت دارد.
وی در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد تغییر و تحولات در وزارت دادگستری گفت: منتظر ابلاغ تشکیلات تفصیلی از سوی ریاستجمهوری هستیم که اگر ابلاغ شود تغییراتی در برخی معاونتهای دادگستری خواهیم داشت.
وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا قوه قضاییه در پرونده رحیمی به درستی اقدام کرد گفت: چون پرونده برای یکی از مقامات عالی رتبه کشوری بود اهمیت بالایی داشت و رسیدگی به آن جایگاه دستگاه قضایی را نشان داد ودر این پرونده ۵ سال کار تحقیقاتی و مطالعاتی انجام شد و چون بخشی از آن به تخلفات مالی باز میگشت نیازمند حسابرسی ویژهای بود و متهمان زیادی در آن دخیل هستند و امیدواریم دیگر این تخلفات انجام نشود هرچند اگر تشریفات کم شود رسیدگی سریعتر خواهد شد.
پورمحمدی در پاسخ به اینکه شنیده شده مدیرعامل سابق کیش پروندهای در قوه قضاییه دارد گفت: این پرونده در مورد واگذاری ۲۰۰ هکتار زمین بدون کارشناسی دولت بود و فردی که تابعیت بیگانه داشت و حکمیت به کشور خارجی داده شده بود مدتزمان پرونده را طولانی کرد و تاسف میخورم که در این طولانی شدن اموال بیتالمال حیف و میل شد.
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