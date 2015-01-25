بسیج در تحقق شعار سال نقش مهمی دارد/لزوم الگوگیری از مدیریت جهادی بسیج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری لرستان، هوشنگ بازوند در جلسه شورای بسیج استانداری لرستان با بیان اینکه امام خمینی(ره) یادگارهای فراوانی برای ما به جا گذاشته اند اظهار داشت: وظیفه امروز ما انتقال این یادگارهای ارزشمند به نسل آینده کشور است.

وی عنوان کرد: امام خمینی(ره) روزی که دستور تشکیل بسیج را دادند در کشور احساس ضرورت می شد نهادی مردمی وجود داشته باشد تا چالش های پیش روی کشور را بردارد و بتواند تهدیدهای احتمالی را به فرصت تبدیل و اگر تهدیدی نباشد نسبت به خلق فرصت ها اقدام کند.

بازوند با اشاره به اینکه دستورات امام(ره) همواره معنوی و ماندگار بوده اند، عنوان کرد: نهالی که حضرت امام خمینی(ره) کاشت ریشه در دین و مقدسات دارد و شاخ و برگ آن ایثار، شهامت، جوانمردی و رشادت بوده و ثمره آن نیز شهادت است.

استاندار لرستان با بیان اینکه بسیج امروز پیکره ای به وسعت کل جغرافیای ایران گرفته است، ادامه داد: امروزه از الگوی بسیج در سراسر دنیا به عنوان یک شیوه مدیریت نوین که صاحب سبک آن امام خمینی(ره) بوده اند، استفاده و یاد می شود.

وی بسیج را یکی از یادگارهای ماندگار و ارزشمند امام راحل دانست و بیان داشت: هر موقع کشور با تهدیدی مواجه شده است بسیج به میدان آمده و این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده است.

استاندار لرستان به حضور ماندگار و فرصت ساز بسیج در دوران دفاع مقدس نیز اشاره کرد و افزود: این حضور پررنگ و حماسی منجر به تبدیل تهدید جنگ تحمیلی به فرصتی برای ملت بزرگ ایران شد.

بازوند با اشاره به نامگذاری امسال به نام "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" عنوان کرد: ظرفیت عظیم بسیج در مسیر تحقق شعار سال نقش ویژه ای دارد و باید این ظرفیت به میدان بیاید.

وی ادامه داد: همچنین همواره دو عامل عزم ملی و مدیریت جهادی بسیج به کمک نظام آمده و تبدیل به الگویی در این زمینه شده است.

بازوند در ادامه سخنان خود به فعالیت پایگاه مقاومت بسیج استانداری لرستان اشاره کرد و از این پایگاه به عنوان اتاق فکری برای رشد و توسعه استان یاد کرد.

استاندار لرستان با اشاره به برخی چالشهای فرهنگی پیش روی استان بر لزوم ایفای نقش بسیج در راستای فرهنگ سازی برای رشد و توسعه استان در ابعاد مختلف تاکید کرد.

سرهنگ کریم زینی وند مسئول سازمان بسیج کارمندان استان لرستان نیز در این جلسه طی سخنانی به تشریح برخی فعالیت های بسیج کارمندان و نقش بسیج در کمک به دستگاههای مختلف دولتی استان پرداخت.

وی همچنین با اشاره به در پیش بودن ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی عنوان کرد: انتظاری که از ادارات استان وجود دارد این است که تمام تلاش خود را برای برگزاری هر چه باشکوه تر جشن های دهه فجر انقلاب اسلامی به کار بگیرند.

سرهنگ زینی وند افزود: با وجود تمام تلاش ها و توطئه های دشمنان برای خاموش کردن نور انقلاب اسلامی ایران امروز انوار این انقلاب الهی دنیا را فرا گرفته و جمهوری اسلامی ایران کشوری مقتدر و تاثیرگذار در منطقه و دنیا است.

بهرام رشیدی نیا مسئول پایگاه مقاومت بسیج استانداری لرستان نیز با بیان اینکه ظرفیت بسیج ظرفیت بسیار بزرگی است یادآور شد: این ظرفیت شامل همه دوستداران و دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: بسیج پایگاهی است که می تواند ملجا و مامنی برای تمامی وفاداران به آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشد.