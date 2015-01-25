۱۸۰ بازمانده در جاده های سیستان و بلوچستان امداد رسانی شدند

رسول راشکی در گفتگو با مهر بیان داشت: با آغاز طرح زمستانه به منظور امداد رسانی و کمک به بازماندگان احتمالی در محور های استان در ماه گذشته علاوه بر نجات تعداد ۵۰ نفر بازمانده در جاده ها نسبت به اسکان تعداد ۱۳۰ نفر در پناهگاه ها اقدام شد.

وی بیان داشت: در طی یک ماه گذشته در عملیات های انجام شده که با حضور ۴۸ تیم اعزامی به همراه ۱۸۴ نفر نیروی عملیاتی انجام شد همچنین نسبت به تعداد ۲۲ مورد عملیات رهاسازی اقدام شد.

وی ادامه داد: در طرح امداد زمستانه تیم های آموزش دیده به همراه تجهیزات به صورت آماده باش ۲۴ ساعته در پایگاه ها علاوه بر نجات ۵۰ نفر از مسافران و رها سازی تعداد ۱۳۰ نفر فرد دچار حادثه نسبت به توزیع مواد غذایی دربین مسافران بازمانده در راه اقدام کردند.

راشکی بیان داشت: با آغاز فصل سرما طرح های زمستانه معاونت امداد و نجات با حضور امدادگران و نجاتگران سخت کوش جمعیت هلال احمر فعال سازی شده و در این راستا در استان تعداد ۲۵ پایگاه ثابت، ۳ پایگاه سیار و یک پایگاه موقت با حضور روزانه ۱۳۰ نفر امدادرسان و با بهره گیری ۲۵ خودرو آمبولانس و خودرو ی نجات به صورت شبانه روزی خدمات ارایه می دهند.

وی افزود: خدمات ارایه شده در طرح زمستانی در دو بخش امداد و نجات است که در بخش امدادرسانی فعالیت های اسکان در راه ماندگان در حوادث و توزیع آب و غذا و در بخش نجات عملیات های رهاسازی، حمل و انتقال مصدومان در حوادث جاده ای، کوهستان و سیلاب به مراکز درمانی را شامل می شود.