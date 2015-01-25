اختصاص ۵۰۰۰ میلیارد ریال برای بهره برداری از طرح های دهه فجر ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی استانداری ایلام، حسین کلانتری در نشست شورای اداری استان اظهار داشت: دو هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال از این اعتبار در بخش آب و خاک هزینه شده است.

وی افزود: ۱۶۱ طرح حوزه راه و شهرسازی نیز با اعتبار ۹۱۰ میلیارد ریالی در این ایام کلنگ زنی و یا به بهره برداری می رسد.

معاون استاندار ایلام اجرای طرح های مرزی را از دیگر برنامه های ایام الله دهه مبارک فجر در این استان عنوان کرد.

کلانتری ادامه داد: دو هزار برنامه فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی همزمان با فجر انقلاب اسلامی در استان ایلام اجرا می شود.

وی تاکید کرد: تمامی امکانات دستگاه های اجرایی استان برای تبیین و معرفی خدمات و دستاوردهای نظام اسلامی باید بسیج شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام اضافه کرد: دولت تدبیر و امید برنامه ریزی منسجم و مدونی را برای پیشبرد امور به ویژه در بخش اقتصادی و رفع نگرانی های مردم بکار بسته و با وجود کاهش شدید قیمت نفت طرح های عمرانی و زیربنایی را پیگیری می کنند.

وی با تاکید بر برطرف کردن مشکلات معیشتی مردم گفت: ضروری است تا خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی، تدابیرمعظم انقلاب و تلاش های دولت تدبیر و امید برای مردم بازگو شود تا همه از توان ایران در برابر تحریم ها اطلاع یابند.