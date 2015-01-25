فست فودها و غذاهای پرچرب در شیوع بلوغ زودرس موثر است

محمد حسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: غذاها نقش اصلی و محوری در بروز بلوغ زودرس در کودکان و نوجوانان دارند.

وی با اشاره به اینکه در کنار رسانه ها که در بروز و شیوع بلوغ زودرس بی تاثیر نیستند نباید از نقش غذاها غفلت کرد، بیان داشت: فست فودها که عمدتا پرچرب و شیرین هستند و غذاهای پرچرب از جمله چیپس و پفک نیز در بروز بلوغ زودرس در کودکان و نوجوانان نقش دارد.

وی نقش این دسته از غذاها را غیر مستقیم خواند و خاطرنشان کرد: در این میان دیر غذا خوردن نیز در بروز بلوغ زودرس تاثیر دارد چراکه به طوری طبیعی باید کودک قبل از ساعت ده شب به خواب رود و زمانی که کودک تا ساعت ۱۲ و یک نیم شب بیدار است با اختلالاتی مواجه می شود که در بروز بلوغ زودرس تاثیر می گذارد.

استادیار و متخصص تغذیه دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار کرد: کودکی که دیر بخواب رود دیر هم از خواب بیدار می شود و به طبع صبحانه را به موقع نمی خورد و چنین کودکی بیشتر به سمت خوردن تنقلات می رود و به خاطر سیری کاذب بیشتر غذا می خورد که تمام این عوامل سبب اضافه وزن و چاقی می شود که نقش عمده ای در بلوغ زودرس دارد.

وی گفت: در صورتی که شاخص BMI کودکان بالای ۸۵ باشد نشانه اضافه وزن دارد که کودکان روی ۸۵ به بالا در مرز هشدار بلوغ زودرس هستند.

انتظاری افزود: بعضا خوردن مرغ های هورمون دار نیز در بلوغ زودرس تاثیر داشته است که تاثیر آن به یک درصد می‌رسد و بیشتر مصرف غذاهایی که سبب چاقی و اضافه وزن در کودکان شود، عامل اصلی در بلوغ زودرس به ویژه در دختران به شمار میرود.

وی ادامه داد: از آنجائیکه هورمون های استفاده شده در مرغ ها، هورمون مردانه است سبب بلوغ زودرس در پسران می شود.