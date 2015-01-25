۶۸۸۹ تن ذرت در قزوین ذخیره سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حامیدی قاضی صبح یکشنبه در جمع حخبرنگاران رسانه های گروهی استان در خصوص ذخیره سازی ذرت از استان کرمانشاه و خوزستان اظهارداشت: در راستای اجرای سیاست های حمایتی دولت از تولیدکنندگان و کشاورزان سازمان تعاون روستایی، از ابتدای دی ماه امسال اقدام به ذخیره سازی ذرت كشاورزان کرمانشاهی و خوزستانی کرده است.

قاضی اعلام کرد: سه هزار تن ذرت از استان خوزستان در انبارهای شهرستان قزوین ذخیره سازی شده است.

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان قزوین با بیان اینکه سه هزار و ۸۸۹ تن ذرت از استان کرمانشاه ذخیره سازی شده، افزود: از این مقدار سه هزار و ۵۰۰ تن ذرت بین دامداران فروخته شده است.

وی یادآورشد: مهم ترین اهداف خرید تضمینی محصولات کشاورزی حمایت از تولیدكننده، جلوگیری از نوسان‌های شدید قیمت محصولات كشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید، جلوگیری از ضایعات محصولات كشاورزی و جلوگیری از ضرر و زیان كشاورزان است.

تولید دو میلیون نشاء در گلخانه سگزآباد

بهمن نوتاش مدیرعامل گلخانه سگزآباد نیز در ادامه گفت: در یک دوره سه تا چهار ماهه دو میلیون نشاء در گلخانه سگزآباد تولید می شود.

وی در خصوص تولیدات گلخانه سگزآباد بیان کرد: این گلخانه متعلق به شرکت تعاونی مهر رویان ارم با سرمایه گذاری فارغ التحصیلان بخش کشاورزی راه اندازی شده است.

وی اظهار کرد: در فاز اول ۱۵ هزار متر مربع گلخانه در زمینی به مساحت ۲۵ هزار هکتار احداث شده است.

مدیرعامل گلخانه سگزآباد با بیان اینکه در یک دوره سه تا چهار ماهه دو میلیون نشاء در گلخانه سگزآباد تولید می شود، افزود: این نشاء ها در کنار کود، بذر و سم در بین کشاورزان منطقه توزیع می شود.

این مسئول گفت: شروع کار با تولید نشاء انواع صیفی جات شامل گوجه، هندوانه، خربزه و خیار بوده است.

نوتاش با اشاره به اینکه در مرحله دوم کشت خیار درختی را داشتیم، اعلام کرد: در حال حاضر کشت بادمجان گلخانه ای با رقم لانگو در هفت هزار و ۵۰۰ متر مربع صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه قسمتی از گلخانه به کشت توت فرنگی اختصاص یافته که از ابتدای اسفند ماه وارد بازار می شود، عنوان کرد: در هفته بیش از یک تن بار در گلخانه سگزآباد تولید می شود.

مدیرعامل گلخانه سگزآباد با اشاره به تولید دو نوع نهال در گلخانه خاطرنشان کرد: پایه های بذری انواع هلو، شلیل، گلابی، زردآلو، بادام و پایه های رویشی انواع سیب در گلخانه سگزآباد تولید می شود.