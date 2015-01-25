به گزارش خبرنگار مهر، ناکام ترین فرنگی کارتیم ملی ایران این بار شخصا دلیلی بر ادامه ناکامی های خودش شد و با بی توجهی به دعوت کادر فنی به تیم ملی و همچنین عدم پاسخگویی به مربیان، خواسته یا ناخواسته از جمع اردونشبنان تیم ملی خط خورد.

حذف سعید عبدولی از جمع اردونشینان تیم ملی و از دست دادن شانس حضور در رقابتهای جام تختی و جام جهانی 2015 تهران در حالی صورت گرفت که وی تاکنون در سه اردوی آماده سازی تیم ملی غیبت داشته و حتی پاسخ قانع کننده ای هم به مربیان ارائه نکرده است.

به گفته احد پازاج سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ، وی سه بار به اردوی تیم ملی دعوت شد و نیامد که با توجه به این موضوع، او از این پس برای حضور در عرصه ملی باید روند قانونی و طولانی را طی کند.

حسن بابک مدیر فنی تیمهای ملی کشتی فرنگی نیز با اظهار تاسف از رفتار سعید عبدولی و بی توجهی به دعوت به اردو و عدم پاسخگویی وی به مربیان گفت: ما برای رقابتهای جام جهانی تهران با توجه به میزبانی ایران از تمامی توان تیمی و ملی خود بهره خواهیم برد و خوشبختانه تمامی ملی پوشان جهانی و المپیکی ما هم به دعوت کادر فنی احترام گذاشته اند، اما فعلا خبری از عبدولی نیست و حتی تماس تلفنی مربیان را هم پاسخ نمی دهد.

از سویی دیگر گفته می شود سعید عبدولی بارها اعلام کرده از تمرینات و حضور در اردوهای تیم ملی خسته است و فعلا نیاز به استراحت و آرامش دارد، اما اینکه وی بدون هماهنگی و با تصمیم شخصی برای خود مرخصی تجویز کرده و قید حضور در سه مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی را زده، اقدامی است که باید از سوی فدراسیون کشتی و شورای فنی کشتی فرنگی مورد توجه قرار گیرد.

آخرین میدانی که سعید عبدولی بعد از ناکامی در بازیهای آسیایی اینچئون کره جنوبی در آن حضور یافت، رقابتهای لیگ جهانی کشتی فرنگی در آبادان بود که وی نشان داد هنوز اسیر کشتی های عجولانه و دور از تفکر خود است و باید همچنان روی اجرای صحیح برخی فنون از جمله فن فیتو مورد آموزش و رفع اشکال قرار گیرد.