به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد فرهادی امروز در پنجمین نشست هم‌اندیشی معاونان و مدیران همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه‌ها که صبح امروز در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: نظام آموزش عالی کشور و مراکز تحقیقاتی، باید ارتباطات بین‌المللی خود را بیشتر از گذشته توسعه دهند و باید دیپلماسی علمی را فعال کنیم و موانع بر سر راه دیپلماسی علمی را هموار کنیم. همچنین در راستای این کار، ضوابط و آیین‌نامه‌ها را تسهیل می کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه دانشگاه‌ها باید بین‌المللی شدن را در دستور کار خود قرار دهند، افزود: در حال حاضر سهم ما از پذیرش دانشجوی خارجی نیم درصد است که طی برنامه ششم، باید به بالای شش تا هفت درصد برسد.

وزیر علوم ادامه داد: دانشگاه‌ها باید ساختار پذیرش دانشجوی خارجی، تبادل استاد، برگزاری کرسی‌های ایران‌شناسی را در دانشگاه‌ها، ایجاد و تسهیل کنند.

فرهادی افزود: در حال حاضر قدرت در قدرت نظامی نیست. یکی از عرصه‌های قدرت، حضور در عرصه‌های علم و فناوری است.

وی در ادامه یادآور شد: باید دانشگاه‌ها بین‌المللی شدن را در دستور کار خود قرار دهند. به ویژه دانشگاه‌های بزرگی مانند دانشگاه تهران که نماد آموزش عالی کشور است.

وزیر علوم ادامه داد: البته در این راه ضعف‌هایی هم وجود دارد؛ گاهی زیرساخت‌های مناسب به وجود نیامده که باید ضوابط در این زمینه، بازبینی و تسهیل شود.