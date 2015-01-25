به گزارش خبرگزاری مهر، داوران بخش رمان آزاد چهاردهمین جشنواره ادبی شهید حبیب غنی‌پور، فهرست پنج‌ اثر راه یافته به مرحله نهایی داوری این جایزه را معرفی کردند.

خسرو باباخانی، محمد مهدوی شجاعی و ابراهیم زاهدی مطلق پس از بررسی ۱۸۰ رمان منتشر شده در سال ۱۳۹۲، به فهرستی بیست‌تایی رسیدند. این فهرست، پس از ریزش‌های اولیه، مطالعه آثار راه‌یافته به مرحله پس از ریزش و بحث‌های جدی، سرانجام امروز به دایره‌ای تنگ‌تر از برترین آثار رسید. این فهرست پنج‌تایی به شرح زیر است:

این وصله‌ها به من می‌چسبد/ اثر احمد غلامی محصول نشر نیلوفر.

بی‌ترسی/ نوشته محمدرضا کاتب محصول نشر ثالث.

بی‌مترسک/ اثر علی غبیشاوی محصول انتشارات نگاه.

وقایع‌نگاری یک زندیق/ نوشتهٔ مصطفی جمشیدی محصول انتشارات عصر داستان.

هست یا نیست/ اثر سارا سالار محصول نشر چشمه.

بر اساسِ قوانینِ جایزه ادبی شهید حبیب غنی‌پور، از میان این پنج اثر، یک کتاب به‌عنوان اثر برتر و «کتاب سال جشنواره» انتخاب می‌شود. همچنین داوران از یک اثر دیگر هم تقدیر خواهند کرد. اثر برتر نشان ویژه جایزه را نصیب نویسنده‌اش خواهد کرد.