به گزارش خبرنگار مهر، اصغر حصیری صبح یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: تلاش های بسیار خوبی به منظور توسعه علمی در استان بوشهر صورت گرفته است و شاهد حضور تیم دشتستان در المپیاد ریاضی در کشور هلند هستیم که بیانگر کار تیمی در استان بوشهر است.

وی با تقدیر از حمایت‌های سازمان منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس از آموزش و پرورش، اضافه کرد: با همکاری منطقه ویژه پارس هفت میلیارد ریال برای هوشمندسازی مدارس شهرستان‌های عسلویه، دشتی و تنگستان هزینه شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر همچنین از اجرای طرح نخبه پروری توسط سازمان منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس خبر داد و اذعان داشت: در این طرح دانش‌آموزان شهرستان‌های دیر، جم، کنگان و عسلویه که معدل بالای 17 دارند، مورد حمایت قرار می‌گیرند.

وی به بهبود رتبه استان بوشهر در کنکور سراسری از رتبه 20 در سال قبل به رتبه 19 در سال جاری اشاره کرد و افزود: در رشته انسانی رتبه استان بوشهر از 23 به 19 رسید و در رشته ریاضی نیز از رتبه 27 به رتبه 23 رسید.

حصیری ادامه داد: طرح انسداد بی‌سوادی نیز با جدیت در استان بوشهر دنبال می‌شود که اعتبار این طرح 520 میلیون ریال است که امیدواریم این اعتبارات تخصیص یابد.

وی با بیان اینکه تلاش‌هایی صورت گرفته تا همه دانش‌آموزان ترک تحصیلی به مدارس برگردند، تاکید کرد: این مهم امسال در استان بوشهر محقق شده است و این موضوع تنها برای چهار نفر محقق نشد که دچار اختلالات ذهنی و یا مشکلات خانوادگی بوده‌اند.