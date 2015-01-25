به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رمضان زاهدی اصل صبح یکشنبه در تشریح برنامه‌های دهه فجر به خبرنگاران اظهارکرد: همزمان با دهه فجر در سطح کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان برنامه‌های فرهنگی و هنری متعددی برگزار می‌شود.

وی به برگزاری مسابقه نقاشی کودکان با موضوع نماز و قرآن ویژه نونهالان مهدهای قرآنی سطح استان خبر داد و گفت: این برنامه که از مصوبات ستاد اقامه نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوده در مسجد امام حسین (ع) برگزار می‌شود.

مسئول دبیرخانه کانون‌های مساجد خراسان جنوبی به اجرای طرح فرشتگان مسجدی در سطح مساجد بیرجند اشاره کرد و گفت: در این طرح با حضور سرزده در مساجد سطح شهر از کودکان و نونهالان زیر شش سال تجلیل می‌شود.

حجت‌الاسلام زاهدی‌اصل به برگزاری نشست تخصصی بصیرتی نقش مساجد در بیداری اسلامی توسط کانون انصارالحسین (ع) نیز اشاره کرد و افزود: در این ایام نشست بصیرتی بانوان فعال جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، جشنواره بازی‌های بومی و محلی، مسابقه غذای سالم، برگزاری همایش سبک زندگی اسلامی، طرح پیوند و طرح معین الضعفاء برگزار می شود.

وی برپایی نمایشگاه‌های کتاب در سطح تمامی شهرستان‌ها، دیدار با خانواده شهدا، غبارروبی گلزار شهدا، برپایی جلسات ختم قرآن در کانو‌ن‌ها، برپایی جلسات خاطره گویی، مسابقات ورزشی (جام فجر) توسط کانون تخصصی ورزش و توزیع محصولات فرهنگی توسط کانون‌ها در مسیر راهپیمایی را از دیگر برنامه های دهه فجر دبیرخانه کانونهای مساجد استان برشمرد