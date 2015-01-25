آموزش و پرورش استثنایی استان بوشهر نیازمند تامین ابزارهای تخصصی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حسینی صبح یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: تلاشهای بسیار زیادی را به منظور افزایش کیفیت آموزش در مدارس استثنایی استان بوشهر داشتهایم و طرحهای مختلفی در این راستا اجرایی میشود.
وی اضافه کرد: در استان بوشهر 337 نیرو در مدارس استثنایی مشغول ارائه خدمات آموزشی به یک هزار و 328 دانش آموز استثنایی هستند که به دانشآموزان با معلولیتهای مختلف آموزش را ارائه میدهند.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان بوشهر با بیان اینکه در مدارس استثنایی استان بوشهر به دانشاموان با اختلالات ذهنی، نابینا، ناشنوا، اوتیسم و . . . آموزش داده میشود، تصریح کرد: این آموزشها دارای سختیهای فراوانی هستند که کاری طاقتفرسا برای مربیان است.
راهاندازی مدرسه ویژه دانشآموزان اوتیسم
وی ادامه داد: به طور متوسط سه درصد از دانشآموزان دارای اختلالات هستند که برای استان بوشهر سه هزار دانشآموز را داری این شاخص میدانیم که باید فرصت را برای تحصیل عادلانه این افراد فراهم سازیم.
حسینی با بیان اینکه امسال از یک هزار و 145 دانشآموز ثبت نام کردیم، خاطرنشان ساخت: یکی از کارهای خوبی که در استان صورت گرفته است، راهاندازی مدرسه ویژه دانشآموزان اوتیسم است که با عنوان مدرسه نسیم فعالیت میکند و 23 دانشآموز را تحت پوشش قرار میدهد.
وی اضافه کرد: امسال طرح سنجش دانشآموزان را به فصل تابستان محدود نکردیم و در فصل زمستان نیز این طرح در بوشهر انجام می شود تا در فصل تابستان با مشکلات و محدودیتهایی روبرو نباشیم.
اجرای طرح سنجش کودکان در فصل زمستان
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان بوشهر اذعان داشت: امسال 19 هزار و 140 نفر تحت پوشش طرح سنجش قبل از ورود به مدرسه قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه تا سال 92 دو مرکز اختلالات یادگیری در استان فعالیت داشتند، تاکید کرد: امسال چهار مرکز در استان بوشهر فعال کردهایم ولی این مراکز پاسخگوی سه هزار دانشاموز نیست و باید فضای مناسبی ایجاد شود.
حسینی خواستار افزایش همکاریهای دیگر دستگاهها از جمله بهزیستی با آموزش و پرورش استثنایی استان بوشهر شد و گفت: ابزارهای تخصصی را برای ارائه خدمات مناسب نیاز داریم که امیدواریم اعتبارات مورد نیاز آنها تامین شود.
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