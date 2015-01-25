سئوال ۲۱ نماینده مجلس از ظریف درباره دو اقدام دیپلماتیک

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی سئوال جواد کریمی قدوسی از ظریف وزیر امور خارجه که به امضای ۲۱ نفر از نمایندگان رسیده بود، به هیات رئیسه ارائه شد.

این سئوال در خصوص علت اقدام ظریف در حاشیه مذاکرات اخیر و همچنین عدم لغو سفر ظریف به فرانسه در اعتراض به توهین نشریه فرانسوی به پیامبر (ص) بود.

در شرح این سئوال آمده است: جناب آقای وزیر امور خارجه متاسفانه حواشی مذاکرات هسته ای ایران و اعضای ۱+۵ مجددا در ژنو تکرار شده و این یعنی خطای دیپلماتیک از سوی نماینده ارشد جمهوری اسلامی ایران.

پیاده روی نمادین شما با وزیر امور خارجه آمریکا و سفر به کشور فرانسه آن هم در زمان هتاکی چندین باره نشریه شارلی ابدو به مقدسات مسلمانان، هیچ یک شایسته شأن وزیر امور خارجه ایران نبود.

آقای وزیر شما بیش از همه از کارشکنی کشور استکباری آمریکا در روند مذاکرات هسته ای باخبر هستید و حتما خاطرات زیاده خواهی‌های شیطان بزرگ را در طول مذاکرات به خصوص مذاکرات مسقط فراموش نکردید، پس نمی توان صمیمیتی میان وزرای امور خارجه کشورمان و آمریکا متصور بود تا منتهی به پیاده روی در خیابان‌های ژنو شود، چرا به این رفتارهای خارج از عرف وزیر جمهوری اسلامی پایان نمی دهید و بدون حاشیه به پیشبرداهداف والای انقلاب اسلامی در انجام مذاکرات نمی پردازید؟

چرا وزیر امور خارجه کشورمان در زمانی با وزیر امور خارجه فرانسه دیدار می کند که توهین نشریه شارلی ابدو به ساحت پیامبر اعظم (ص) احساسات صدها میلیون مسلمان را جریحه دار کرده است؟ لغو سفر شما به کشوری که با سیاست‌های خود زمینه را جهت توهین به ادیان آسمانی و خصوصا دین مبین اسلام فراهم ساخته است و احضار سفیر فرانسه حداقل انتظار ملت ایران و مسلمانان دنیا از شما بود، آیا در افکار بین المللی حضور وزیر امور خارجه کشورمان در فرانسه صرفا معطوف به مذاکرات هسته ای می شود؟ آقای ظریف شما بیش از آنکه نماینده ایران در مذاکرات هسته ای باشید، وزیر امور خارجه کشور مسلمان و انقلابی جمهوری اسلامی هستید و قطعا به خوبی می دانید اعتراض عملی به هتاکی نشریه شارلی در مقابل مذاکرات هسته ای اهمیتی والاتر دارد. این ایستادگی با عزت در اعتقادات اسلامی هیچ گاه معنای قهر با چند کشور هتاک را نمی دهد.

این نامه به امضای ۲۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است.