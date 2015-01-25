دستیابی به استاندارد تخت های بیمارستانی در اردبیل/ تامین ۳۸۰ تخت جدید

فرهاد پورفرضی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر ۵۰۰ میلیارد ریال پروژه برای توسعه فضاهای درمانی تا پایان سال آینده تعریف شده است.

وی ابا اذعان به اینکه در بخش تجهیزات نیز ۴۰۰ میلیارد ریال هزینه خواهد شد، اضافه کرد: بخشی از تجهیزات بیمارستان های در حال ساخت تهیه شده و تاکنون ۱۵۰ میلیارد ریال تجهیزات خریداری کرده ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان پروژه های اساسی را شامل بیمارستان ۱۲۰ تختخوابی پارس آباد، بیمارستان تروما، بیمارستان ۳۲ تختخوابی کوثر، اورژانس مشگین شهر، گسترش بیمارستان نمین و نیر، مرکز رادیوتراپی، مرکز فوریت پزشکی، ملکی سازی ۱۰ خانه بهداشت و مرکز بهداشتی اصلاندوز برشمرد.

به گفته پورفرضی با تکمیل این پروژه ها ۳۸۰ تخت بیمارستانی جدید در اردبیل به مجموعه فعلی اضافه می شود و این رقم به غیر از طرح احداث بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی و بیمارستان جایگزین فاطمی در اردبیل است.

وی با بیان اینکه استاندارد حوزه درمان تامین ۱.۶ تخت به ازای هر هزار نفر است افزود: تا پایان برنامه پنجم توسعه ما به ۱.۷ تخت به ازای هر هزار نفر خواهیم رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان تصریح کرد: علاوه بر این بیمارستان ۹۶ تختخوابی هم داریم که با تکمیل به مجموعه فضاهای درمانی اضافه خواهد شد.

پورفرضی گفت: از سویی جایگزین بیمارستان علوی و بوعلی همان بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی است که بعد از ساخت بیمارستان بوعلی به عنوان بیمارستان زنان فعال خواهد شد.