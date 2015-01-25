حضور ۲۰۱ مخترع از استان های البرز و تهران در بخش داوری جشنواره رویش

جعفر جهان‌پناه در گفتگو با مهر، هدف از برگزاری جشنواره‌ اختراعات رويش را شناسايی و ارزيابی اختراعات و ابداعات ارائه شده با رويکرد تجاری‌سازی عنوان کرد و اظهار داشت: جشنواره‌ اختراعات رويش فرصت مناسبی برای تبديل ايده به ثروت و تسهيل ارتباط مخترعان با سرمايه‌گذاران محسوب می‌شود.

وی گفت: اطلاع رسانی جشنواره اختراعات رویش از اوایل دی ماه سال جاری با ارسال پوستر جشنواره به بیش از ۵۰ دانشگاه، موسسه تحقیقاتی و دستگاه اجرایی استان البرز و ارسال پیامک و پست الکترونیک برای بانک مخترعان استان به منظور شرکت در این جشنواره انجام پذیرفت.

وی افزود: تعداد ۲۰۱ نفر مخترع از استانهای البرز و تهران در بخش داوری جشنواره و ۵۸ طرح از مخترعان سطح سه بنیاد نیز در بخش تجاری سازی ثبت نام کرده اند.

جهان پناه با تاکید بر اینکه جشنواره در چهار بخش، اختراعات، تجاری‎سازی، سرمایه‌گذاری و مشاوره برگزار خواهد شد، افزود: علاوه بر مخترعین، صنایع مرتبط، شرکت‌های تسهیل‌گر، صندوق‌های خطرپذیر و سرمایه‌گذار نیز در این جشنواره حضورخواهند داشت.

به گفته جهان پناه پس از برگزیده شدن اختراع در جشنواره، جایزه نقدی از ۷ تا ۱۵میلیون ریال به مخترعان و تسهیلات مالی تا سقف ۵۰ میلیون ریال برای استقرار در پارک علم و فناوری و تاسیس شرکتهای نوپا مرتبط با اختراع برگزیده به نهادهای توانمندساز تخصیص می‌یاید.

رئیس بنیاد نخبگان استان البرز یادآور شد: علاوه بر حضور مخترعان برگزیده جشنواره های سال گذشته در بخش تجاری سازی، پارک علم و فناوری استان البرز و چند شرکت دانش بنیان از استان در جشنواره امسال شرکت خواهند داشت و اطلاع رسانی لازم به منظور بازدید دانشگاهیان، موسسات تحقیاتی و صنایع استان از جشنواره انجام شده است.

جشنواره رویش تهران و البرز از ۷ لغایت ۹ بهمن ماه سال جاری در محل نمایشگاه‌های پژوهشگاه نیرو استان تهران و به میزبانی بنیاد نخبگان استان تهران برگزار خواهد شد.

جشنواره اختراعات رویش ششمین جشنواره منطقه ای اختراعات در کشور است که به همت بنیاد ملی نخبگان در سال۱۳۹۳برگزار می‌شود.