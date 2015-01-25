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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۵۱

حضور ۲۰۱ مخترع از استان های البرز و تهران در بخش داوری جشنواره رویش

حضور ۲۰۱ مخترع از استان های البرز و تهران در بخش داوری جشنواره رویش

کرج - رئیس بنیاد نخبگان استان البرز از ثبت نام ۲۰۱ مخترع از استان‌های البرز و تهران در بخش داوری و ۵۸ طرح از مخترعان سطح سه بنیاد در بخش تجاری سازی جشنواره رویش تهران - البرز خبر داد.

جعفر جهان‌پناه در گفتگو با مهر، هدف از برگزاری جشنواره‌ اختراعات رويش را شناسايی و ارزيابی اختراعات و ابداعات ارائه شده با رويکرد تجاری‌سازی عنوان کرد و اظهار داشت: جشنواره‌ اختراعات رويش فرصت مناسبی برای تبديل ايده به ثروت و تسهيل ارتباط مخترعان با سرمايه‌گذاران محسوب می‌شود.

وی گفت: اطلاع رسانی جشنواره اختراعات رویش از اوایل دی ماه سال جاری با ارسال پوستر جشنواره به بیش از ۵۰ دانشگاه، موسسه تحقیقاتی و دستگاه اجرایی استان البرز و ارسال پیامک و پست الکترونیک برای بانک مخترعان استان به منظور شرکت در این جشنواره انجام پذیرفت.

وی افزود: تعداد ۲۰۱ نفر مخترع از استانهای البرز و تهران در بخش داوری جشنواره و ۵۸ طرح از مخترعان سطح سه بنیاد نیز در بخش تجاری سازی ثبت نام کرده اند.

جهان پناه با تاکید بر اینکه جشنواره در چهار بخش، اختراعات، تجاریسازی، سرمایه‌گذاری و مشاوره برگزار خواهد شد، افزود: علاوه بر مخترعین، صنایع مرتبط، شرکت‌های تسهیل‌گر، صندوق‌های خطرپذیر و سرمایه‌گذار نیز در این جشنواره حضورخواهند داشت.

به گفته جهان پناه پس از برگزیده شدن اختراع در جشنواره، جایزه نقدی از ۷ تا ۱۵میلیون ریال به مخترعان و تسهیلات مالی تا سقف ۵۰ میلیون ریال برای استقرار در پارک علم و  فناوری و تاسیس شرکتهای نوپا مرتبط با اختراع برگزیده به نهادهای توانمندساز تخصیص می‌یاید.

رئیس بنیاد نخبگان استان البرز یادآور شد: علاوه بر حضور مخترعان برگزیده جشنواره های سال گذشته در بخش تجاری سازی، پارک علم و فناوری استان البرز و چند شرکت دانش بنیان از استان در جشنواره امسال شرکت خواهند داشت و اطلاع رسانی لازم به منظور بازدید دانشگاهیان، موسسات تحقیاتی و صنایع استان از جشنواره انجام شده است.

جشنواره رویش تهران و البرز از ۷ لغایت ۹ بهمن ماه سال جاری در محل نمایشگاه‌های پژوهشگاه نیرو استان تهران و به میزبانی بنیاد نخبگان استان تهران برگزار خواهد شد.

جشنواره اختراعات رویش ششمین جشنواره منطقه ای اختراعات در کشور است که به همت بنیاد ملی نخبگان در سال۱۳۹۳برگزار می‌شود.

کد مطلب 2473215

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