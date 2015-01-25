شهرداران قزوین از تمام ظرفیت ها برای برپایی جشن انقلاب بسیج کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ايرج زاهد پور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های استان اظهارداشت: با توجه به نامگذاري امسال از سوي رهبر معظم انقلاب به سال "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي" و رويكردهاي داخلي و خارجي نظام مقدس جمهوري اسلامي، شايسته است اصول حاكم بر برنامه هاي سي و ششمين سالروز بزرگداشت جشن انقلاب بر گرفته از همين شعار باشد.

وی با اشاره به تصميم رئیس‌جمهور محترم برای گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر با استفاده از تمام امکانات، از شهرداران استان خواست تمام ظرفيت ها و امكانات شهري را در جهت برپايي جشن هاي باشكوه سي ششمين سالروز پيروزي انقلاب اسلامي بسيج كنند.

دبير كميته فضا سازي و تزئينات شهري ايام الله دهه فجر افزود: شهرداران استان بايد ضمن استفاده مطلوب از امكانات و استعدادهاي موجود در مجموعه شهرداري تحت مديريت خود، همگام و همسو با آحاد مردم و مسئولين با برنامه ريزي و ساماندهي امور جهت اجراي شايسته و باشكوه مراسم دهه فجر امسال فعال باشند.

مديركل دفتر امور شهري و شوراها تأكيد كرد: شهرداري ها با بهره گيري از ظرفيت و توانمندي هاي موجود نسبت به آذين بندي و تزئين اماكن، ميادين و معابر عمومي در جهت نشاط آفريني و جلب مشاركت عمومي در اين زمينه تلاش كنند.