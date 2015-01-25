طرح محله سبز در ۶۴ محله شهر کرمان اجرا شد

ایمان سیف الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح محله سبز کمتر از دو سال است که توسط این سازمان در محله های شهر کرمان در حال اجرا است، اظهار داشت: تاکنون این طرح در ۶۴ محله شهر کرمان از جمله ولایت، فیروز آباد، فرهنگیان، سرآسیاب و دستغیب اجرا شده است .

سیف الهی ادامه داد : دیگر محله های سطح شهر نیز به ترتیب در اولویت هستند.

وی ادامه داد: در این محله ها بیش از ۱۶ هزار اصله درخت و درختچه و بیش از ۳۳ هزار نهال فصلی و دائمی از انواع زیتون تلخ، زبان گنجشک، زرشک، بنفشه و یوکا کاشته شده است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان ادامه داد: پی از اتمام عملیات کاشت، نگهداری و آبیاری گل و گیاهان توسط اهالی محله انجام می شود.

وی ضمن تشکر از همکاری خوب اهالی شهرک ها با این سازمان، یادآور شد: با توجه به استقبال خوب محله ها از این طرح سازمان؛ به ترتیب طرح محله سبز در دیگر محله های شهر اجرا می شود.