بازنگری دستورالعمل های متعدد و منفصل ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، افشین روشن میلانی یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به انتشار کتاب طراحی شبکه های توزیع نیروی برق توسط این شرکت گفت: بازنگری دستورالعمل های متعدد و منفصل امری ضروری است و یکپارچه سازی، تدوین و تبدیل دستورالعمل ها به اصول و پایه های اولیه مشترک و تبدیل آنها به یک مجموعه منسجم کاربردی بهترین راه برای توسعه منظم و اقتصادی با کمترین خطاست.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در ادامه اظهار داشت: در این میان ارتقای سطح دانش علمی برای رسیدن به کمال امری ضروری است و ایده اولیه این کتاب نیز بر اساس احساس نیاز به برنامه ریزی و طراحی یکسان به همراه نظم بخشی به فعالیت های خدمات طراحی در سطح شرکت بوچود آمد.

وی با بیان اینکه کتاب طراحی شبکه های توزیع که به همت کمیته ارزشیابی آثار علمی و مقالات این شرکت منتشر شده، مرجعی کاربردی در طراحی شبکه های توزیع نیروی برق در سراسر کشور خواهد بود، تصریح کرد: این مجلد نتیجه ۲۰ سال تجربه نویسنده کتاب و سایر همکاران شرکت توزیع نیروی برق تبریز و شرکت مهندسین مشاور نیروی آذربایجان (منا) است که در آن از منابع مختلف طراحی و نکات کاربردی استفاده شده است.

روشن میلانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به محتوا و مفاهیم مورد استفاده در این کتاب گفت: کتاب طراحی شبکه های توزیع نیروی برق در ۱۷ فصل و ۲۶۴ صفحه با موضوعات و مباحثی در خصوص توضیح و تشریح و ارائه رویکردی مشترک در طراحی شبکه های توزیع منتشر شده است.