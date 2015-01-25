به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس ضمن تسلیت شهادت سردار الله‌دادی گفت: شهادت سردار سرافراز و مرد روزهای پرخطر که در راه دفاع از جبهه مقاومت اسلامی به دست دژخیمان صهیونیست دعوت خدا را لبیک گفت و کنار فرزند شهید عماد مقنیه و دیگر شهدای سرافراز مقاومت به دیدار هم‌رزمان خود شتافت، سردار الله‌دادی را به عموم ملت، سپاهیان سرافراز و پرتوان به ویژه فرمانده سلحشور سردار سلیمانی و مردم سیرجان و همکاران گرانقدر تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.