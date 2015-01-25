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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۴۲

تسلیت ابوترابی‌فرد به مناسبت شهادت سردار الله‌دادی

تسلیت ابوترابی‌فرد به مناسبت شهادت سردار الله‌دادی

نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی شهادت سردار سرافراز سردار الله‌دادی را به ملت، سپاهیان و فرمانده سلحشور سردار سلیمانی تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس ضمن تسلیت شهادت سردار الله‌دادی گفت: شهادت سردار سرافراز و مرد روزهای پرخطر که در راه دفاع از جبهه مقاومت اسلامی به دست دژخیمان صهیونیست دعوت خدا را لبیک گفت و کنار فرزند شهید عماد مقنیه و دیگر شهدای سرافراز مقاومت به دیدار هم‌رزمان خود شتافت، سردار الله‌دادی را به عموم ملت، سپاهیان سرافراز و پرتوان به ویژه فرمانده سلحشور سردار سلیمانی و مردم سیرجان و همکاران گرانقدر تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

کد مطلب 2473227

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