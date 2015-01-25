اهداء خون در فارس ۷.۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین کریمی صبح یکشنبه در نشست خبری بیان کرد: طی ۱۰ ماه اول سال جاری، ۱۷۴ هزار نفر مراجعه مردمی به منظور اهدای خون در فارس وجود داشته است که نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته که ۱۶۲ هزار نفر به این منظور مراجعه کردند، رشد ۶.۳ درصدی داشته است.

وی با تاکید بر اینکه اگرچه هدف ما تهیه خون سالم برای بیماران است ولی سلامت اهدا کننده نیز همیشه در نظر قرار دارد، عنوان داشت: در ۱۰ ماه اول سال، ۱۲۷ هزار نفر در فارس خون اهدا کرده اند که نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته که ۱۱۷ هزار نفر خون اهدا کردند، ۷.۵ درصد افزایش یافته است.

مدیر کل انتقال خون فارس افزود: طی این مدت، در شیراز ۸۵ هزار نفر خون اهدا کردند که در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته که ۸۰ هزار نفر خون اهدا کرده بودند، افزایش ۵.۸ درصدی داشته است.

عدم واردات خون از استان های دیگر به مدت سه ماه

کریمی با اشاره به اینکه پیش از این استان فارس به طور میانگین در هر ماه دو هزار واحد خون از استان های دیگر وارد می کرد، اظهار داشت: از آبان تاکنون هیچ خونی از استان های دیگر به فارس وارد نشده و توانسته ایم در این زمینه خودکفا شویم.

وی ادامه داد: در برنامه های آتی انتقال خون فارس قصد بر این است که با گسترش پایگاه های اهدا خون در استان، امکان خون دهی به استان های دیگر فراهم شود ولی در حال حاضر تنها سعی ما بر این است که در زمینه تامین خون مورد نیاز استان خودکفا شده و نیازمند دیگر استان ها نباشیم.

تلاش برای رفع کمبود پلاکت از طریق توسعه بخش پلاکت فرزیس

مدیر کل انتقال خون فارس با اشاره به اینکه با توجه نیمه عمر کوتاه پلاکت که بین سه تا پنج روز است، در خصوص این فرآورده خونی در استان کمبودهای وجود دارد، گفت: برنامه داریم که با توسعه بخش پلاکت فرزیس، کمبودهای پلاکت را در استان جبران کنیم تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای بیماران باشیم.

کریمی همچنین با اشاره به وضعیت اهدا خون در زنان استان فارس، ابراز داشت: نورم کشوری اهدا خون زنان در کشور هشت درصد است این در حالی است که این نورم در فارس بین ۳.۵ تا چهار درصد است.

کمبود نیرو در سازمان انتقال خون فارس

وی در بخش دیگری از سخنان خود به زیرساخت های فراهم شده برای اهدا خون در استان اشاره کرد و گفت: افتتاح پایگاه شماره دو جهرم، گسترش و بهسازی ساختمان خون گیری داراب، افتتاح پایگاه اهدا خون استهبان و تجهیز پایگاه اهدا خون لامرد از جمله کارهای انجام شده هستند.

مدیر کل انتقال خون فارس با اشاره به اینکه شهرستان نی ریز تا به امروز پایگاه اهدا خون نداشته است، اعلام کرد: پایگاه خون گیری این شهرستان در دهه فجر اهدا خواهد شد.

کریمی بیان کرد: یک ماه است که ساخت پایگاه انتقال خون سوم شیراز در ورودی شهرک استقلال آغاز شده است که قرار است طی یک سال آینده به بهره برداری برسد.

وی گفت: یکی از برنامه هایی که قرار است تا آخر سال به اتمام برسد، تجهیز اتوبوس دوم خون گیری به عنوان واحد سیار است که در مقایسه با اتوبوس اول، که کمی از رده خارج شده است، از تجهیزات و امکانات بیشتری برخوردار است.

مدیر کل انتقال خون فارس با عنوان اینکه ۳۰ نفر کمبود نیروی سازمان انتقال خون فارس با استفاده از نیروهای طرحی حل شده است، بیان کرد: با این وجود هنوز سازمان حداقل به ۳۰ نیروی دیگر نیاز دارد.