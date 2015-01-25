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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۲۲

برگزیده عکس های خبری ۵ بهمن ۹۳

برگزیده عکس های خبری ۵ بهمن ۹۳

عکس های خبری امروز را از دستگیری فردی معترض در آمریکا آغاز می‌کنیم؛ سپس تصاویری از مردم هند در جشن "آناکوت"، غرق شدن قایق مهاجران در "مالتا" و شکستن رکورد بیشترین امتیاز در بسکتبال NBA را خواهیم دید.

برگزیده

بازداشت شخصی معترض توسط پلیس به دلیل برهم زدن سخنرانی «ریک پری» فرماندار سابق تگزاس در اجلاس سران آزادی که در ایالت «آیوا» برگزار شده است.

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مردم در تلاش گرفتن دانه های برنج در جشن «آناکوت» که در معبد «کلکته» هند برگزار شده است.

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«الیاسون اولافور» هنرمند دانمارکی در کنار اثر خود با نام «انفجار بزرگ چشمه» ایستاده است.

برگزیده

۸۰ نفر از مهاجران بعد از غرق شدن قایق خود توسط گروه های امدادی نجات پیدا کردند. ۲۰ نفر در این حادثه مفقود شده اند.

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اعتراض کارگران معدن به زیاد بودن زمان کار در «صربستان»

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«کلی تامسون» در کوارتر سوم دیدار تیمش مقابل «ساکرامنتو کینگز» توانست به تنهایی ۳۷ امتیاز کسب کند و رکورد کسب امتیاز در یک کوارتر را بعد از ۴۰ سال بشکند.

برگزیده

مردی پرچم های یونان را برای طرفداران حزب دموکراسی در ورزشگاه سرپوشیده تکواندو در جنوب آتن می چیند.

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هنرمندی هندی از «تلنگانا» در انتظار شروع نمایش آئینی در «دهلی نو»

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تصویری زیبا طی مسابقات «بین المللی سرعت دیتونا» که دیشب در «فلوریدا» برگزار شده است.

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دو آدم برفی بالای دره «گرند کنیون» واقع در ایالت «آریزونا» آمریکا

کد مطلب 2473237

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