به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، حسین کلانتری در نشست شورای سلامت استان ایلام اظهار داشت: آموزش همگانی بویژه برای گروه های هدف همچون دانش آموزان و دانشجویان از مهم ترین برنامه ها در جلوگیری از گسترش بیماری سالک است.

وی با اشاره با طولانی بودن درمان بیماری و هزینه های بالا، تامین داروهای مورد نیاز، پیشگیری و اجرای مراقبت های بهداشتی را از مهم ترین راهبردها در مبارزه با بیماری سالک عنوان کرد.

معاون استاندار ایلام کنترل بیماری سالک را نیازمند کار جمعی و هماهنگی سازمان های مرتبط با یکدیگردانست و گفت: تمامی دستگاه های اجرایی، انتظامی و شهرداری ها با برنامه ای منسجم و هدفمند برای اجرای طرح های مقابله ای اقدام کنند.

کلانتری ادامه داد: سمپاشی مناطق آلوده، خارج کردن زباله ها از محدوده شهرها و تامین داروهای مورد نیاز در دستور کار مسئولان استان برای مقابله با این بیماری است.

وی اضافه کرد: موضوع بیماری سالک در شورای برنامه ریزی و توسعه استان نیز بطور ویژه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

معاون سیاسی امنیتی گفت: باید از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و بسیج مردمی در کنترل بیماری سالک بهره گرفت.