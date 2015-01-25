به گزارش خبرگزاری مهر، عاليجناب نرسس بدروس تارموني پاتريارك ارامنه كاتوليك جهان روز گذشته، چهارم بهمنماه در ديدار با دكتر ابوذر ابراهيميتركمان، رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در رابطه با مقابله با خشونتهاي موجود در دنياي امروز و توسعه و بسط گفتوگوي اديان، به گفتوگو نشست.
در ابتداي اين ديدار، رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با اشاره بر تأثيرگذاري گفتوگوي اديان مبني بر اينكه درك متقابل اعتقادي و ديني اديان از يكديگر را در پي خواهد داشت، گفت: امروزه، جهان از خشونت و افراطگرايي رنج ميبرد كه در اين زمينه گفتوگوي اديان ميتواند بسيار مؤثر باشد.
وي افزود: مركز گفتوگوي اديان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي تنها مركز رسمي در جمهوري اسلامي ايران است كه به طور مستمر با كليساي ارتودكس و كاتوليك تعامل و گفتوگو دارد.
ابراهيميتركمان ادامه داد: با توجه به حضور نماينده كليساي ارامنه كاتوليك در ايران، روابط في ما بين سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و كليساي كاتوليك در قالب جلسات گفتوگوي ديني مطلوب است.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اشاره به سفر پاتريارك ارامنه كاتوليك جهان در نخستين ماه از سال ميلادي، گفت: دنياي امروز از درد بسيار سختي رنج ميبرد و در واقع وضعيتي كه ايجاد شده با صلح پايدار فاصله بسياري دارد.
وي اظهار كرد: امروز عدهاي خشونت ميكنند كه مبادا يك روز براي خودشان اتفاق بيافتد و عليه آنها خشونت اعمال شود.
رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، افزود: غرب همواره تلاش دارد كه خشونت را به اديان نسبت دهد كه اين روش غلطي است. چرا كه اديان الهي دعوت به دوستي ميكنند نه خشونت.
وي ادامه داد: اگر كسي از آموزههاي حضرت مسيح (ع) يا پيامبر اكرم (ص) خشونت و افراطگرايي را استنباط كند، قطعاً بايد به عقل آن شك كرد، بدين دليل كه اين دو بزرگوار، مظهر كامل رحمت در ميان جهانيان هستند.
لزوم جلوگيري از افراط در خشونت و توهين به مقدسات اديان
ابراهيميتركمان با تأكيد بر دفاع رهبران اديان از كيان دين، گفت: استدلال غرب تعجبآور است، به گفته خودشان آزادي تا زماني به عنوان حق شمرده ميشود كه منافات با نظم عمومي نداشته باشد، امّا توهين به اديان را به عنوان حق تلقي ميكنند؛ بنابراين بايد رهبران اديان از كيان دين جهت جلوگيري از افراط در خشونت و توهين به مقدسات اديان دفاع كنند.
وي با اذعان اينكه دفاع از مسيحيت، اسلام و اديان ابراهيمي به عنوان وظيفه رهبران اديان تلقي ميشود، بيان كرد: تنها دليل تأكيد بر اين موضوع اين است كه هماكنون اصل دين در جهان نشانه گرفته شده، لذا بايد براي جلوگيري از خشونت و افراطگراييها چارهاي انديشيد.
رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، افزود: در حال حاضر، ۷ ميليون مسلمان در فرانسه زندگي ميكنند كه نميتوان مسلمانان بومي اين كشور را ناديده گرفت؛ امّا جالب اينجاست كه يك فيلسوف فرانسوي ميگويد: «قلب ايدئولوژي فرانسه، مورد شليك قرار گرفته است».
وي در سخنان پاياني خود، يادآور شد: دنياي كنوني دچار دوگانگي شده است، چرا كه كشتارهاي ميان مسلمانان را نميبينند، امّا متأسفانه اتفاق كوچك در ميان خودشان را بزرگ جلوه ميدهد.
به دور بودن فرانسه از اصول و قوانين مسيحيت
در ادامه اين جلسه، پاتريارك ارامنه كاتوليك جهان افزود: پاپ كه به عنوان رهبر در رأس تمام كليساهاي جهان قرار داشته است، همواره خواستار ايجاد صلح در جهان بوده و هيچ گاه نيز قدمهايش را در اين زمينه متوقف نخواهد كرد.
وي با اذعان اينكه پاپ، اقدام فرانسه در اهانت به ساحت مقدس پيامبر(ص) را محكوم كرده است، گفت: كشورهاي اروپايي با اصول و مباني مسيحيت زندگي نميكنند، زماني كشور فرانسه جزئي از كشورهاي ريشهدار مسيحيت بود، امّا امروز با اقدامي كه به ساحت مقدس پيامبر مكرم اسلام كرده از اصول و قوانين مسيحيت دور شده و به صورت لایيك زندگي ميكند.
پاتريارك ارامنه كاتوليك جهان، ادامه داد: ما قبول نميكنيم كه كشوري همانند فرانسه، مسيحي است، به اين دليل كه يك كشور مسيحي بايد همواره پايبند رفتار، سبك و طرز زندگي مسيحيان باشد.
وي به نوعدوستي و انساندوستي در دين مسيحيت، اشاره كرد و گفت: متأسفانه امروزه مسائل اقتصادي، دين را محاصره كرده است و من خوشحالم كه ميبينم جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از كشورها يا تنها كشور اسلامي با واتيكان روابط دوستانه و متقابلي دارد.
پاتريارك ارامنه كاتوليك جهان افزود: حدود ۱۴ يا ۱۵ سال است كه رهبري ارامنه كاتوليك جهان را بر عهده دارم و هر ساله سفير ايران در بيروت براي ولادت مسيح (ع) به ديدار من ميآيد و به واسطه اين رابطه دوستانه از ترجمه كتاب «قوانين كليساها» توسط دولت ايران به طور كامل مطلع گرديده و از اين بابت بسيار خرسند شدم.
گفتوگوي اديان؛ راهكاري در راه رسیدن به نقاط مشترک برای صلح
وي با تأكيد بر لزوم گفتوگوي ديني، گفت: اين گفتوگو به منظور شناخت اديان و احترام متقابلي است كه به صورت مستمر در كشور ايران انجام ميشود و در اين زمينه قطعا اين اقدام شايسته بر ديگر كشورهاي اسلامي نيز تأثير مطلوبي به جاي خواهد داشت.
تارموني شناخت بهتر نسبت به سنتهای دینی را يكي از اهداف گفتوگوي اديان، دانست و افزود: با گفتوگوي اديان، ميتوان شناخت بيشتر نسبت به سنتهاي ديني ديگر اديان دست يافت كه در حل بسياري از معضلات پيش روي جهان اثرگذار خواهند بود.
وي ايران را داراي قدمتي بيش از ۳ هزار سال عنوان كرد و گفت: ايران اسلامي داراي قدمتي كهن و ديرينهاي است كه شايد از لحاظ زبان الفبايي داراي تفاوت باشيم امّا در همدلی رهبران و پیروان ادیان نسبت به ادیان و مقدسات نزديك هستيم و روابط دوستانهاي داريم.
تارموني افزود: خوشبختانه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي توجه بسياري به كليساي ارامنه كاتوليك داشته و زمانيكه اين كليسا با مشكلات متعددي همراه بود، دولت ايران كمكهاي سازندهاي را در اين خصوص در دستور كار خود قرار داد.
وي در سخنان پاياني خود، خاطرنشان كرد: هياهوي صداي شيطان بيشتر از صداي عدالت است؛ امّا از آنجايي كه ما مؤمن هستيم و به خداي يكتا ايمان داريم، لذا اگر ما بندگان خالق يكتا بيش از پيش در كنار يكديگر باشيم، ميتوانيم نسبت به جريانات و خشونتها قدمهاي كاربردي برداريم.
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