مصائب روستایی که قطب انجیرسیاه کشوراست/مادیان رود چشم به راه سخاوت

به گزارش خبرنگار مهر، منطقه زیودار و بن لار در شهرستان پلدختر به عنوان جایی که مرغوب ترین و زودرس ترین انجیر سیاه کشور را می دهد با مشکلات زیادی در زمینه های مختلف اعم از آبرسانی، گازرسانی، تکمیل جاده ارتباطی و ... دست در گریبان است تا مسئولان امر در بازدیدی از رفع برخی از این مشکلات خبر دهند.

این در حالیست که هر ساله به دلیل خشکسالی های رخ داده در جنوب استان لرستان و خالی شدن دست "مادیان رود" باغات انجیر سیاه پلدختر با مشکل جدی برای تامین آب مواجه می شوند تا در راستای رفع این مشکل بحث احداث ایستگاه پمپاژ و انتقال آب از رودخانه کشکان به مادیان رود مطرح شود.

مشکل کم آبی باغات انجیر رفع شود

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از این روستاها به مهر گفت: منطقه زیودار و بن لار قطب تولید انجیر کشور است و مسئولان ذی ربط بایستی رفع مشکل کم آبی باغات انجیر را در دستور کار خود قرار داده و قبل از شروع فصل گرما در این زمینه اقدام کنند.

علی کائیدی با تاکید بر لزوم رفع دیگر مشکلات روستاهای این منطقه افزود: به عنوان نماینده مردم وظیفه خود را انتقال مشکلات مردم به مسئولان می دانم و در سال مدیریت جهادی بایستی با توجه به کمبود منابع دولت از اعتبارات حداکثر استفاده را به عمل آورده و بهره وری را افزایش دهیم.

وی از مسئولان خواست فرصت بدست آمده و توفیق خدمت به مردم را قدر بدانند و از تمام ظرفیت خود و دستگاه متبوع برای خدمت رسانی به مردم استفاده کنند.

لزوم تکمیل پروژه نیمه تمام انتقال آب از کشکان به مادیان رود

فرماندار پلدختر نیز در این رابطه به مهر گفت: توسعه باغات انجیر در منطقه زیودار در شرایط کم آبی چندان به صلاح نیست و انتظار داریم مردم از توسعه باغات خودداری کنند و سازمان جهاد کشاورزی استان نیز حداکثر تلاش خود را برای تامین آب مورد نیاز باغات فعلی به عمل آورد.

قدرت اله ترابی نژاد افزود: تکمیل پروژه نیمه تمام انتقال آب از کشکان به مادیان رود و ساماندهی وضعیت برداشت آب از مادیان رود مهمترین انتظار ما از سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان است.

وی راه اندازی کارخانه فرآوری انجیر را از دیگر خدمات دولت برای منطقه زیودار و بن لار عنوان و ابراز امیدواری کرد که با فرآوری محصول انجیر زمینه صادرات هرچه بیشتر این محصول و فرآورده های ان به استانهای دیگر فراهم شود.

لزوم رفع مشکل راه دسترسی روستائیان

بخشدار معمولان نیز گفت: منطقه زیودار با بیش از چهار هزار نفر جمعیت قطب تولید انجیر سیاه کشور است.

صمد چراغی پور تامین آب باغات منطقه، تکمیل پروژه آبرسانی به روستاهای سرنجه، لیت بر، طاق عباسعلی، دو آب و زیر انبار را از مطالبات مردم این روستاها دانست.

وی همچنین گاز رسانی به روستاهای منطقه، احداث و تکمیل جاده ارتباطی منطقه زیودار با شهرستان کوهدشت موسوم به چهار قلعه، تعریض جاده دسترسی به روستاها، احداث پل روستاهای زیرانبار و پوشش تلفن همراه را از مهمترین نیازهای مردم این مناطق برشمرد.

انجام مطالعات سد مخزنی بن لار

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان نیز در این بازدید گفت: فاز صفر مطالعه سد مخزنی بن لار برای تامین آب باغات انجیر منطقه زیودار و بن لار تکمیل شده و فاز یک آن توسط مشاور در دست مطالعه است.

علی امید سیفی افزود: تجمیع موتور تلمبه های موجود بر روی بستر رودخانه از دیگر برنامه های شرکت آب منطقه ای در این روستاها است.

تامین اعتبار پروژه آبرسانی از کشکان به پایین دست مادیان رود

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان نیز در این بازدید گفت: در سال جاری مبلغ 24 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل پروژه آبرسانی از رودخانه کشکان به پایین دست مادیان رود مصوب شده است.

بهروز بهاروند افزود: پرونده تخصیص این اعتبار در دست اقدام بوده و انتظار داریم باغداران با تشکیل تعاونی "آب بران" در این زمینه با جهاد کشاورزی همکاری کنند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان نیز در حاشیه این بازدید به پیگیریها برای رفع مشکل آب شرب روستاهای منطقه اشاره کرد و گفت: امسال 20 لیتر بر ثانیه به سر چشمه مجتمع کوثر اضافه شده تا مشکل آب روستاهای زیودار را حل شود.

علیرضا کاکاوند افزود: خط انتقال پروژه، ایستگاه پمپاژ و مخازن آن تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد و در سال آینده اعتبار لازم برای اجرای شبکه اختصاص خواهد یافت.

پیگیری برای تعریض راه دسترسی به روستاها

معاون اداره کل راه و شهرسازی لرستان نیز در مورد حل مشکل راه دسترسی اهالی روستاهای این منطقه نیز گفت: ماشین آلات مورد نیاز برای تعریض و ساماندهی محورهای دسترسی در اختیار شهرستان قرار داده می شود.

صادق مریدی افزود: با تخصیص چهار میلیارد ریال اعتبار ستاد حوادث کار راهشکافی، بهسازی و اجرای زیرسازی جاده چهار قلعه تا مرحله آسفالت عملیاتی خواهد شد.

مسیب قبادیان مدیر عامل شرکت مخابرات استان لرستان نیز در مورد رفع مشکلات مخابراتی روستائیان گفت: با پیگیری های به عمل آمده امکان استفاده از اینترنت در روستای بن لار فراهم شده و برای رفع مشکل آنتن دهی در برخی نقاط منطقه یک تیم فنی برای عبور ایمن فیبرنوری و ساماندهی وضعیت پوشش موبایل در سطح روستاها به منطقه اعزام خواهد شد.