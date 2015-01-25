بررسی «کارکردهای سینمای اجتماعی مطلوب» در حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جلسه از سلسله نشستهای نسبت سینمای ایران و منافع ملی که در حوزه هنری برگزار می شود به بررسی موضوع «ماهیت و کارکرد سینمای اجتماعی مطلوب» اختصاص دارد و قرار است که سعید مستغاثی و مهرزاد دانش با یکدیگر گفتگو کنند.
مرکز مستند سوره حوزه هنری سلسله نشستهای نسبت سینمای ایران و منافع ملی را به منظور بحث درباره مسایل روز سینمای مستند و داستانی با حضور نمایندگان طیفهای مختلف فکری برگزار میکند و تاکنون شش جلسه از این سلسله نشستها با محوریت بررسی و آسیبشناسی سینمای اجتماعی ایران برگزار شده است.
آخرین جلسه از این نشست ها به موضوع «سینمای اجتماعی و خطوط قرمز» اختصاص داشت که بیژن نوباوه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و فرشته طائرپور عضو شورای عالی تهیهکنندگان به بحث و گفتوگو با یکدیگر پرداختند.
این نشست فردا دوشنبه 6 بهمن ماه از ساعت 16 تا 18 در سالن امیرحسین فردی در محل حوزه هنری واقع در انتهای خیابان سمیه برگزار خواهد شد
نظر شما