استاد چنگیز مهدی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این اجرا گفت: چندی پیش بنا به دعوتی که علی ترابی دبیر اجرایی جشنواره موسیقی فجر از من داشت، تصمیم گرفتم که بعد از مدت ها دوری از جشنواره های هنری در سی امین دوره جشنواره بین المللی موسیقی فجر شرکت کنم زیرا احساس کردم تا حدی توجه بیشتری به ماجرای موسیقی نواحی شده است.

وی ادامه داد: در کنسرتی که چهارشنبه 29 بهمن ماه در تالار ایوان شمس برگزار خواهم کرد قطعاتی منتخب از موسیقی عاشیقی آذربایجان را برای مخاطبان پایتخت نشین اجرا خواهم کرد که با توجه به برنامه ریزی هایی که برای این کنسرت در نظر گرفته ام حتم دارم مخاطبان از این برنامه راضی به خانه هایشان بازمی‌گردند.

این هنرمند پیشکسوت موسیقی آذربایجان تصریح کرد: در سال‌های گذشته که از دور جشنواره های موسیقی فجر را رصد می کرد، خبر آنچنانی از موسیقی نواحی غیر از یک یا دو گروه کم تعداد نبود و این موضوع بسیار ناراحت‌کننده ای بود و دوست نداشتم شاهد چنین فضایی در مهم ترین رویداد بین المللی موسیقایی کشورم باشم اما این بار گویا به نظر می آید مسوولان جشنواره نگاه کم و بیش خوبی به موسیقی نواحی در جشنواره دارند و با وجودی که همین تعداد گروه شرکت کننده هم برای چنین جشنواره ای کم است اما به هر حال غنیمتی است که امیدوارم پیش زمینه ای برای حضور موثرتر موسیقی نواحی در این زمینه باشد.

کنسرت بزرگ موسیقی آذربایجان در تالار وزارت کشور

مهدی پور همچنین از برگزاری یک کنسرت بزرگ موسیقی آذربایجان در تالار وزارت کشور خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزی هایی که انجام گرفته این کنسرت بزرگ روز دوم اسفند ماه امسال در تالار وزارت کشور در سه بخش متفاوت برگزار می شود که در بخش اول موسیقی عاشیقی، در بخش دوم موسیقی سنتی و در بخش سوم شیوه ای کاملا متفاوت از موسیقی منطقه آذربایجان برای علاقه مندان همراه با ارکستری بزرگ از سازهای بادی، زهی و کوبه ای اجرا می شود و به نظرم این بار مخاطبان در تالار وزارت کشور شاهد کنسرتی متفاوت از آن کنسرت‌هایی خواهند بود که تا به امروز در تالار وزارت کشور اجرا شده است.

این هنرمند در پایان بیان کرد: من برای برگزاری این کنسرت بیش از 6 سال است که در تلاشم و حتم دارم که این برنامه می تواند گامی موثر در توجه دادن مسوولان و مردم به موسیقی نواحی باشد که در این سال‌ها در مهجوریت کامل به سر می برد و لازم است بیشتر از اینها به آن توجه کنیم.

استاد چنگیز مهدی پور از معروف ترین عاشیق های معاصر موسیقی آذربایجان است که به سال 1340 در روستای شیح حسنلو از توابع شهرستان کلیبر در استان آذربایجان شرقی به دنیا آمد. وی از کودکی شیفته موسیقی بود و از محضر عمویش عاشیق عین‌اللّه- که از اساتید معروف آن دیار بود بهره جست و با ساز قوپوز آشنا شد.

وی در سال ۱۳۵۶ در تهران به یادگیری فنون موسیقی ادامه داد و چندین سال به فراگیری نغمات موسیقی آذربایجانی و هنر عاشیقی پرداخت. او همچنین از تکنیک‌های جذاب استاد حسین اسدی در نوازندگی قوپوز بهره جست و در سال ۱۳۶۲ در تهران بود که در آموزشگاه موسیقی چنگ با فراگیری نتهای موسیقی به گردآوری، تحقیق و تألیف قطعات نت نویسی شده پرداخت. چنگیز در سال ۱۳۶۸ به تبریز بازگشت و در محضر استاد یحیی اسماعیل‌زاده تئوری موسیقی را فراگرفت و تاکنون به کار خود در عرصه موسیقی ادامه داده است.

هنرمند برگزیده چندین دوره جشنواره موسیقی فجر، هنرمند برگزیده فستیوال موسیقی بین المللی فولکلوریک جهانی کشور اسپانیا، هنرمند برگزیده جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی، هنرمند برگزیده جشنواره بین المللی فیتور، اخذ نشان درجه یک هنری در رشته موسیقی از جمله دستاورهای هنری این استاد پیشکسوت موسیقی نواحی است.