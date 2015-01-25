عقد قرارداد ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دلاری افغان ها در نمایشگاه اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، سیزدهمین نمایشگاه تکنولوژی کشاورزی اصفهان در حالی به کار خود پایان داد که یک هزار و ۶۶۰ نفر از کشاورزان، کارشناسان، رؤسای سازمان های جهاد کشاورزی شهرستان های استان و اعضای سازمان های نظام مهندسی کشاورزی استان در قالب ۲۰ هیأت و در یک تور برنامه ریزی شده و هماهنگ از نمایشگاه بازدید کردند.

در حاشیه برگزاری این نمایشگاه و با برپایی ۴ سمینار تخصصی در روزهای دوم و سوم بهمن تلاش شد بعد علمی و آموزشی این نمایشگاه نیز مورد توجه قرار گیرد.

از جمله موارد موفقیت آمیز این نمایشگاه امضای دو قرارداد تجاری بین هیأت تجاری بخش کشاورزی ناحیه غرب افغانستان به مبالغ دو میلیون دلار و ۳۰۰ هزار دلار با دو شرکت از مشارکت کنندگان نمایشگاه بود.

این هیأت تجاری بازدید مفصلی از نمایشگاه اصفهان داشته و در بازدید خود بر کیفیت این نمایشگاه معتبر صحه گذاشتند. به گفته آنان در دیگر نمایشگاه های استانی به دلیل حضور نمایندگان شرکت ها، مشارکت کنندگان حق عقد قرارداد به صورت مستقیم نداشتند در حالی که این اتفاق در نمایشگاه اصفهان مقدور بود.

همچنین در روز پایانی سیزدهمین نمایشگاه تکنولوژی کشاورزی اصفهان معاون سیاسی و امنیتی استاندار اصفهان و حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه بازدید کردند.

بزرگ ترین نمایشگاه کشاورزی کشور، از ۳۰ دی تا سوم بهمن ماه در محل برگزاری نمایشگاه های اصفهان برگزار شد.