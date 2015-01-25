نماز باید در مکان های مناسب اقامه شود

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای اقامه نماز استانداری صبح یکشنبه با حجت الاسلام موسوی موینی امام جمعه محمدیه دیدار و گفتگو کردند.

حجت الاسلام موینی در این دیدار اظهارداشت: من از میزان شرکت مردم محمدیه در مساجد برای نماز جماعت و نماز جمعه راضی هستم و نماز جمعه این شهر همواره با شکوه برگزار می شود.

امام جمعه محمدیه در این ادامه بیان کرد: در بعضی از مناطق در مکان های نامناسبی از لحاظ مکانی و ظاهری نماز جماعت اقامه می شود که ضروری است مکان های مناسبی برای اقامه نماز مردم احداث شود.

وی افزود: در حال حاضر از سه مسجد در ۲ مسجد شهرک مهرگان نماز جماعت در سه نوبت اقامه می شود. والحمدا... در استان نیزبيش از سالهاي گذشته مشارکت در اقامه نماز بهتر صورت می گیرد با توجه به اینکه استاندار قزوین درخصوص اقامه نماز اهتمام خوبی دارند.

رئيس شوراي اقامه نماز استانداري نیز در ادامه این دیدار گفت: توجه به زیر ساخت های فیزیکی و کیفیت نمازخانه ها و همچنين راه كارهاي تقويت امور فرهنگی از مسايلي است كه در شورای اقامه نماز استان دنبال می شود.

در افشاني افزود: بعد از برگزاری جلسات و بررسی مسائل و مشکلات ترویج و اقامه نماز در قزوین در حیطه مناطق بخشها و شهرستان ها نیز این امر ادامه خواهد یافت.

وي در ادامه بيان كرد: در بخش کارشناسی نیز با تشکیل جلساتی چگونگی وضعیت اقامه نماز در استان مورد بررسی قرار می گیرد و موارد در سطح کارشناسی مطرح و تبیین می شود.

شهرداري ها اهتمام بيشتري در ترويج فرهنگ نماز داشته باشند

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار در ادامه با حضور در جلسه شورای اقامه نماز استانداری كه در محل سالن اجتماعات شهرداری محمدیه تشكيل شد گفت: شهرداریها به عنوان زيرمجموعه هاي وزارت کشور مهمترین مراكزي هستند که در حیطه های اجتماعی، اقتصادی و... با مردم سر و کار دارند بنابر اين در خصوص ترويج و تقويت فرهنگ نماز از اهمیت خاصی برخوردارند.

رئيس شوراي اقامه نماز استانداري افزود: شورای اقامه نماز به عنوان برنامه ریز و ناظر بر عملکرد این فریضه با اهميت است و يكي از وظايفش پیگیری ميزان اهميت به اين امر مهم در ادارات و سازمان های دولتی است.

وي در ادامه بيان كرد:يكي از اهداف مهمي كه در اين راستا وظيفه داريم انجام دهيم اين است كه، اهميت این جایگاه را برای مسئولان وکارمندان در حیطه دولتی و در حیطه عمومی نیز برای مردم تبیین و ترویج کنیم.

درافشانی در ادامه تصریح کرد: استاندار قزوین نیز به عنوان نماینده ارشد دولت در خصوص امر ترویج نماز و درحیطه تقویت و ترویج جایگاه این فریضه قدم هاي اساسی برداشته اند و حتی فعالیت ایشان در این حیطه به قبل از انتصاب به عنوان استاندار قزوین برمی گردد.

وی بیان کرد: هر هفته به رياست ايشان جلساتی برای ترویج مقوله نماز با حضور مدیران استان تشکیل می گردد و ما نیز در حوزه ترویج فرهنگ نماز باید قدم هایی را به طور مستمر برداریم و این بستر را فراهم سازیم تا بهترین و کامل ترین ذکر که خداوند متعال به صورت یومیه برای هر انسان مسلمان به عنوان فریضه قرار داده است مورد توجه عميق تر قرار گيرد.

معاون استاندار افزود: ضرورت آسیب شناسی و احصاء ضعف هايي که وجود دارد نیز امر مهمی است که بایستی مشخص گردد و در جهت رفع آن نيز توجه بیشتری صورت گيرد.

وي در ادامه تاكيد كرد: ترویج نماز در محلات نیز یک تکلیف همگانی است و ترویج فرهنگ نماز و رفع مشکلات و نواقص در ادارات استان نیز ازوظایف ماست که بایستی مورد توجه جدی قرا گیرد.

در افشاني بيان كرد:خوشبختانه با توجه به ارزیابی ستاد اقامه نماز کشور استانداری قزوین در این خصوص خوب درخشیده است. با بررسي هاي صورت گرفته در سال گذشته استان قزوين در کلان کشور به عنوان سه استان برتر کشور مطرح شد ولی این کافی نیست و هنوز شاهد نواقصی در سطح جامعه و ادارات هستیم.

وی افزود: اقامه فريضه نماز به عنوان ذکر کامل بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرد زیرا در این صورت است که خیر دنیا و آخرت نصیب ما خواهد شد. از طرفی نیز از لحاظ تدوين برنامه در اين خصوص دچار مشکل نیستیم زیرا برنامه کامل از طرف ستاد اقامه نماز وزارت کشور ابلاغ شده است.

این مسئول بیان کرد: توجه به زیر ساخت های نماز خانه هاي بین راهی و رفع نقص هایی که درخصوص اين مكان ها قرار دارد و بخصوص برای استفاده مسافرین در تعطیلات آخر سال بایستی تجهيز آنها بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

معاون استاندار ادامه داد: توجه به رونق نماز در دستگاههای دولتی نیز مساله دیگری است که بایستی با توجه به ظرفیت موجود استان مورد عنایت و توجه قرار گیرد تا خروجی مشخصی از این جلسات داشته باشیم.