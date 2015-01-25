پرداخت 1450 میلیارد ریال به مددجویان کمیته امداد فارس طی سال جاری

محمد صفري در گفتگو با خبرنگار مهر در اين باره افزود: مبلغ 370 ميليارد ريال از اعتبارات فوق توسط خيرين و مردم نيكوكار استان و مابقي از محل اعتبارات دفتر مركزي اين نهاد تامين و پرداخت شده است.

مدير برنامه‌ريزي و فن آوری اطلاعات كميته‌ امداد امام خميني (ره) فارس در خصوص سرفصل کمک های انجام شده بيان کرد: پرداخت كمك معيشت به خانوار‌هاي فاقد درآمد، كمك به رفع سوء تغذيه‌ مددجويان، كمك به امر بهداشت و درمان و بيمه‌ مددجويان، كمك به امر ازدواج جوانان تحت حمايت، پرداخت كمك‌های تحصيلي به دانش‌آموزان تحت حمايت و پرداخت شهريه‌ به دانشجويان نيازمند، ارائه‌ خدمات آموزشي و مشاوره به مددجويان، كمك به تامين مسكن نيازمندان و كمك به امر اشتغال مددجويان ازجمله سرفصل‌هايي است كه اين اعتبارات هزينه شده است.

صفري با ذكر اين نكته كه 1450 ميليارد ريال اعتبار ذكر شده به صورت بلاعوض به مددجويان پرداخت شده، گفت: علاوه بر اين بخش مهمي از حمايتهای اين نهاد به ويژه در حوزه‌ تسهيلات خود اشتغالي و وام‌هاي قرض‌الحسنه به صورت وام پرداخت شده است.

مدير برنامه‌ريزي و فناوري اطلاعات كميته‌ امداد امام خميني (ره) فارس گفت: دستاورد کمک های حمایتی این نهاد را بايد در كاهش آسيب‌هاي اجتماعي جستجو كرد.

وي افزود بين افزایش حمايت‌های اجتماعی و كاهش ميزان آسیب های اجتماعی از جمله تكدي‌گري، سرقت، ناامنی، بیکاری و افزايش اعتماد مردم به دولت، افزايش مشاركت‌هاي اجتماعي و سياسی، ارتقاي امنیت و فرهنگ عمومي رابطه‌ي مستقيمي وجود دارد.

صفری اضافه کرد: در شرایط اجتماعی، اقتصادی،اقلیمی و فرهنگی کنونی اگر خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی( ره) نبود آسیب های اجتماعی به مراتب بیشتر از وضعیت فعلی بود.