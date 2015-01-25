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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۱۸

توزیع کارت کنکور دکتری دانشگاه آزاد از فردا/ برگزاری آزمون در جمعه

توزیع کارت کنکور دکتری دانشگاه آزاد از فردا/ برگزاری آزمون در جمعه

معاون سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد گفت: داوطلبان آزمون دكتري تخصصي سال 94 دانشگاه آزاد مي توانند از فردا دوشنبه 6 بهمن با مراجعه به پايگاه اينترنتي www.azmoon.org كارت ورود به جلسه خود را دريافت كنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی علوی فاضل با اعلام اين خبر افزود: داوطلبان مي توانند از ساعت 11:00 صبح روز دوشنبه 6 بهمن با مراجعه به پايگاه اينترنتي معاونت سنجش و پذيرش به آدرس www.azmoon.org و وارد کردن اطلاعات خود، كارت ورود به جلسه خود را دريافت كنند. آزمون در جمعه 10 بهمن برگزار می شود. 

وي افزود: چنانچه هر داوطلبي پس از دريافت كارت، مغايرتي در مندرجات از نظر مشخصات فردي، زبان خارجه و سهميه ملاحظه كرد، مي تواند با مراجعه به باجه هاي رفع نقص نسبت به آن اقدام كند.

معاون سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد در مورد زمان و مكان رفع نقص گفت: داوطلبان حوزه تهران جهت رفع نقص بايد در يكي از روزهاي سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه و از ساعت 8:00 الي 12:00 و 13:00 الي 17:00 به مجتمع دانشگاهي ولي عصر تهران مركزي واقع در ميدان امام حسين- ابتداي خيابان دماوند مراجعه كنند. داوطلباني كه محل حوزه امتحاني آنها يكي از ده واحد دانشگاهي مجري اين آزمون (واقع در شيراز- اصفهان- اهواز- مشهد- تبريز- كرمانشاه- كرمان- ساري- رشت و زاهدان) است، لازم است در يكي از روزهاي فوق به محل باجه رفع نقص حوزه امتحاني خود مراجعه کنند.

وي گفت: داوطلبان در صورت مواجه شدن با هر سوال يا ابهامي مي توانند به سايت www.azmoon.org مراجعه و در قسمت پرسش و پاسخ سوال خود را مطرح تا كارشناسان در اسرع وقت به آنها پاسخ دهند. 

کد مطلب 2473256
زهره بال

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