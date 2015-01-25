ابراهیم مهرانفر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت پرونده درگیری ماموران نیروی انتظامی با کشاورزان شرق اصفهان اظهار داشت: این پرونده تابستان سال جاری پس از بررسی در سازمان قضایی استان به دیوان عالی ارسال شده است.

وی با اشاره به اینکه این پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور از نظر قاضی دیوان عالی دارای نقص فنی بود و بر این اساس مجددا برای رفع نقص به سازمان قضایی استان برگشت داده شد، ادامه داد: در حال حاضر نقص فنی این پرونده بر طرف شده و هفته جاری به دیوان عالی کشور برای دومین بار ارسال خواهد شد.

گفتنی است که پرونده کشاورزان شرق اصفهان در راستای شکایت ۱۲۴ نفر از کشاورزان از نیروی انتظامی تشکیل شده و بر اساس قانون، نیروی انتظامی ملزم به پرداخت دیه ۶ میلیارد تومانی به این افراد شد.