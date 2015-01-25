به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی و نماینده ستاد احیای دریاچه ارومیه در استان به نقل از سایت خبری استانداری در این جلسه بر تبیین اثرات خشکی دریاچه ارومیه به مردم و آگاه سازی بهره برداران کشاورزی از تهدیدات این پدیده و زمینه سازی افزایش مشارکتهای عمومی در اجرای طرح های مدیریت منابع آب و صرفه جویی در مصرف آب تاکید کرد.

هادی بهادری همچنین نظارت بر پروژه های احیای دریاچه ارومیه،کنترل کانونهای تولید ریزگرد در حوضه دریاچه ارومیه و کنترل احشام درمراتع و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، جلوگیری از برداشت های غیر مجاز از آبهای سطحی و زیرزمینی و همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرای این طرح ملی را خواستار شد.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی هم در این جلسه با اشاره به شناسایی کانونهای ریزگرد در اطراف دریاچه ارومیه گفت: طرح پایلوت مبارزه بیولوژیک با گردوغبار در چهار شهرستان واقع در حاشیه غربی دریاچه ارومیه آماده اجرا شده است.

رحمان وهاب زاده افزود: در حاشیه دریاچه ارومیه 62 سامانه عرفی چرای دام در مراتع وجود دارد که پس از تهیه نقشه برداری و تعیین محدوده این مناطق این طرح اجرایی می شود.

وی ادامه داد: این محدوده شامل 162 هزار و 500 هکتار از مراتع واقع در شهرستانهای ارومیه، سلماس، نقده و میاندوآب را شامل می شود که برنامه های قرق، عملیات بیولوژیکی و بوته کاری برای مقابله باکانونهای تولید ریزگرد و گسترش آن اجرایی می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی نیز در ادامه این جلسه گفت: انتقال پساب تصفیه خانه های موجود در شهرهای اطراف دریاچه یکی از مصوبات ستاد ملی احیاء دریاچه ارومیه است که در همین رابطه عملیات تکمیل شبکه فاضلاب و انتقال پساب تصفیه خانه های 12 شهرستان واقع در حاشیه دریاچه در آذربایجان غربی اجرا می شود.

رسول اکبری با بیان اینکه در این طرح 300 میلیون مترمکعب پساب از شهرهای حاشیه دریاچه در استانهای آذربایجان غربی و شرقی به بستر دریاچه منتقل می شود افزود: با تکمیل این پروژه از12 شهرستان آذربایجان غربی 103 میلیون مترمکعب پساب به دریاچه منتقل می شود و برای همین منظور 460 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که از این میزان 300 میلیارد تومان ازمحل اعتبارات ستاد ملّی اختصاص می یابد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت اب منطقه ای آذربایجان غربی نیز در ادامه این جلسه گفت: از مصوبات ستاد ملّی احیای دریاچه انجام 14 پروژه به شرکت محول شده است برای اجرای 12 طرح 106 میلیارد تومان مصوب شده است.

افشین امیرپور دیلمی افزود: نصب 6000 کنتور هوشمند به چاههای مجاز در اراضی کشاورزی حاشیه دریاچه و همچنین برق رسانی و نصب کنتور هوشمند به 3000 چاه مجاز دیگر در محدوده زمینهای حاشیه آبریز دریاچه ارومیه، لایروبی انهار و تشکیل اکیپ های بازرسی و نظارت و مقابله با برداشت های غیر مجاز را از دیگر تعهدات این شرکت عنوان کرد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: در راستای مصوبه ستاد ملّی احیای دریاچه ارومیه با هدف کنترل و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی 7000 هکتار از اراضی زراعی سیستم آبیاری بارانی و 10000 هکتار از باغات واقع در حوضه آبریز دریاچه به سیستم آبیاری قطره ای مجهز می شوند .

رسول جلیلی افزود: تاکنون در زمینهای زراعی واقع در حاشیه دریاچه سیستم آبیاری بارانی در 368 هکتار به بهره برداری رسیده و مراحل طراحی این شبکه نیز در 2000 هکتار انجام شده است.

وی در خصوص اجرای شبکه آبیاری قطره ای نیز افزود: تاکنون 400 هکتار از باغات استان به این نوع سیستم ابیاری تجهیز شده است و طراحی شبکه آبیاری و مطالعات آن در 4000 هکتاردیگر نیز در حال اجرا است .