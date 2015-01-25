وقوع تصادفات در زنجان کاهش داشته است

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگوبا خبرنگار مهر،افزود: طی ده ماهه سالجاری دو هزار و 312 فقره تصادف در محورهای مواصلاتی استان زنجان رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

وی اظهار داشت: طی این بازه زمانی تصاوفات فوتی 88 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4 درصد افزایش، جرحی هزار و 90 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6 درصد افزایش و خسارتی هزار و 134 مورد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8 درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: طی ده ماهه سالجاری بیشاترین علت تصادفات به تربیت عدم توجه به جلو 34 درصد، عدم توانایی کنترل وسیله نقلیه 11 درصد ، تخطی از سرعت مطمئنه 11 درصد و انحراف به چپ ده درصد علت تصادفات را به خود اختصاص داده است.

سرهنگ شیر محمدی افزود: اتوبان زنجان به قزوین طی ده ماهه سالجاری 31 درصد تصادفات را به خود اختصاص داده است.

وی بیشترین نوع وسیله نقلیه دخیل در تصادفات را سواری با 61 درصد و وانت بار و کامیون به تربیت ده درصد و 25 درصد عنوان کرد.

رئیس پلیس راه استان زنجان به تست اعتیاد رانندگان اشاره کردو گفت: در این راستا 317 مرحله تست اعتیاد از رانندگان انجام گرفته که 3 هزار و 490 نفر است اعتیاد گرفته شده که از این تعداد تست 60 نفر مثبت بوده است.

سرهنگ شیر محمدی به برخورد پلیس راه با این رانندگان اشاره کردو گفت: دراین میان پلیس راه 6 ماه گواهی نامه آنها را توقیف کرده و همچنین دو میلیون ریال جریمه نقدی و 10 نمره منفی داده برای رانندگان خاطی ثبت می شود.

وی افزود: پلیس راه با تست اعتیاد رانندگان بسیار مصمم است چرا که توجه به این مهم باعث می شود رانندگان اقدام به این کار زشت نکنند و با این کار سلامتی دیگران را تهدید نکنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان تصریح کرد: پلیس راه 7 پاسگاه دارد که دو پاسگاه ابهر و طارم هم در دست اجرا است که پاسگاه ابهر بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.