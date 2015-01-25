پیروزی انقلاب نتیجه‌ اتحاد آحاد ملت بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، محمد علی نجفی شامگاه گذشته به همراه مدیران کل بنیاد شهید و امور ایثارگران و صدا و سیما با حضور در منازل شهیدان محمد صادق بیابانگردی و میرمحمد ملکوتیان با خانواده این شهدای والامقام دوران انقلاب اسلامی دیدار و از ایثارگری آنان تجلیل کرد.
نماینده عالی دولت در گیلان در این دیدارها با بیان اینکه خانوادههای شهدا حق بزرگی برگردن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارند گفت: خدمت به شهداء و خانواده آنان توفیقی بزرگ برای مسئولان است.
استاندار گیلان افزود: مسئولان وظیفه دارند از آرمانهای شهدای انقلاب پاسداری کنند.
نجفی با بیان اینکه به ثمر نشستن انقلاب و پیروزی آن، نتیجه وحدت و ایثار ملت ایران و رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود گفت: جان فشانیهای شهداء زمینه حضور بیشتر مردم در صحنههای انقلاب را فراهم کرد.
وی انقلاب اسلامی را متعلق به این خانوادهها و همه دلسوزان نظام و انقلاب عنوان کرد و افزود : تکریم خانواده معظم شهداء مورد تأکید امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب است.
استاندار گیلان با بیان اینکه مسئولان و مردم بویژه جوانان باید با رشادتهای نیروهای فداکار انقلاب بیشتر آشنا شوند ادامه داد: حضور بیشتر خانوادههای این عزیزان در رسانهها و صدا و سیما و بازگویی شرح این رشادتها موجب تداوم روحیه ایستادگی و دفاع از نظام و انقلاب میشود.
گفتنی است شهید محمد صادق بیابانگردی ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در میدان صیقلان رشت به ضرب گلوله به شهادت رسید.
شهید میرمحمد ملکوتیان نیز که سابقهی ۷ سال زندانی در زندانهای رژیم ستمشاهی را داشت. در بیست و دوم بهمن ۱۳۵۷ در پادگان جمشیدیه تهران به شهادت رسید.
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