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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۳۲

نجفی:

پیروزی انقلاب نتیجه‌ اتحاد آحاد ملت بود

پیروزی انقلاب نتیجه‌ اتحاد آحاد ملت بود

رشت - همزمان با فرا رسیدن دهه فجر،‌ استاندار گیلان در فضایی صمیمی با دو تن از خانواده‌های شهدای انقلاب اسلامی كه بيست ودوم بهمن سال ۱۳۵۷به شهادت رسيده بودند دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، محمد علی نجفی شامگاه گذشته به همراه مدیران کل بنیاد شهید و امور ایثارگران و صدا و سیما با حضور در منازل شهیدان محمد صادق بیابانگردی و میرمحمد ملکوتیان با خانواده‌ این شهدای والامقام دوران انقلاب اسلامی دیدار و از ایثارگری آنان تجلیل کرد.

نماینده‌ عالی دولت در گیلان در این دیدارها با بیان اینکه خانواده‌های شهدا حق بزرگی برگردن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارند گفت: خدمت به شهداء و خانواده‌ آنان توفیقی بزرگ برای مسئولان است.

استاندار گیلان افزود: مسئولان وظیفه دارند از آرمانهای شهدای انقلاب پاسداری کنند.

 نجفی با بیان اینکه به ثمر نشستن انقلاب و پیروزی آن، نتیجه‌ وحدت و ایثار ملت ایران و رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود گفت: جان فشانی‌های شهداء زمینه‌ حضور بیش‌تر مردم در صحنه‌های انقلاب را فراهم کرد.

وی انقلاب اسلامی را متعلق به این خانواده‌ها و همه‌ دلسوزان نظام و انقلاب عنوان کرد و افزود : تکریم خانواده‌ معظم شهداء مورد تأکید امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب است.

استاندار گیلان با بیان اینکه مسئولان و مردم بویژه جوانان باید با رشادت‌های نیروهای فداکار انقلاب بیش‌تر آشنا شوند ادامه داد: حضور بیش‌تر خانواده‌های این عزیزان در رسانه‌ها و صدا و سیما و بازگویی شرح این رشادت‌ها موجب تداوم روحیه‌ ایستادگی و دفاع از نظام و انقلاب می‌شود.

گفتنی است شهید محمد صادق بیابانگردی ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در میدان صیقلان رشت به ضرب گلوله به شهادت رسید.

شهید میرمحمد ملکوتیان نیز که سابقه‌ی ۷ سال زندانی در زندانهای رژیم ستمشاهی را داشت. در بیست و دوم بهمن ۱۳۵۷ در پادگان جمشیدیه تهران به شهادت رسید.

کد مطلب 2473272

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