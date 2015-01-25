لغو باسابقه ترین جشنواره تئاتر آذربایجان شرقی بدلیل نبود اعتبارات

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب صدقی یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به لغو برگزاری شانزدهمین دوره جشنواره تئاتر فجر انقلاب بناب گفت: این جشنواره شهرستانی بدلیل تأمین نشدن هزینه های برگزاری و عدم امکان تخصیص اعتبارات لغو شده است.

وی با اشاره به وعده های مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی برای از سرگیری برنامه های این جشنواره در صورت گشایش اعتبار اظهار داشت: تلاش می کنیم این رویداد هنری را با هزینه های کمتری برگزار کنیم که هنرمندان شهرستان بناب نیز در این خصوص اعلام آمادگی کرده اند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب با بیان اینکه جشنواره تئاتر فجر انقلاب این شهرستان نخستین جشنواره تئاتر شهرستانی آغاز شده در آذربایجان شرقی است، تصریح کرد: این جشنواره موجب رونق هنری تئاتر بناب شد و پس از برگزاری آن، شاهد رشد و تعالی هنرمندان بنابی و حضور آنها در جشنواره های متعدد بودیم.

صدقی در بخش پایانی سخنان خود گفت: هنرمندان تئاتر بناب در سال های گذشته با اتکاء به نتایج و دستاوردهای جشنواره تئاتر فجر انقلاب بناب موفق به حضور در جشنواره معتبر و بین المللی تئاتر فجر و سایر جشنواره های بزرگ کشور شده اند و در سالهای نه چندان دور انجمن نمایش بناب به یمن وجود این جشنواره و سایر فعالیت های نمایشی بعنوان انجمن نمونه کشوری انتخاب شده بود.

گفتنی است دو سال قبل نیز به دلیل کمبود اعتبارات جشنواره تئاتر شهرستانی فجر انقلاب بناب تعطیل شد که خسارات آن هنوز هم در چهره تئاتر بناب نمایان است.