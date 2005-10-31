به گزارش گروه دين و انديشه "مهر"، اميرحسين مدرس، مجري برنامه‌هاي تلويزيوني و مداح اهل بيت در نشست ادب و آداب مداحي كه در حاشيه جشن نور و نيايش برگزار ‌شد، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: مداحان و مرثيه‌خوانان براي اثرگذاري بايد درك شعري، تسلط بر موسيقي و اطلاعات تاريخي داشته ‌باشند و با رموز سخنوري و روانشناسي مخاطب آشنا بوده و براي تصويرسازي نيز اندكي با نمايش و تئاتر آشنا باشند.

شركت كنندگان در اين نشست با اعتقاد به اينكه مداحي و مرثيه‌خواني در حال منسوخ شدن است، اقدام به برگزاري اين نشست كرده و نگراني خود را نسبت به اين موضوع كه بيشتر مردم ما مفاهيم اهل بيت را بيش از آنكه از طريق مكتوب بياموزند، از راه زباني آموزش مي‌بينند، ابراز داشتند.

مدرس افزود: از دوره صفويه به اين سو روضه‌خوانها و نوحه‌خوانها بطور عملي حفظ و نشر موسيقي ايراني را بر عهده ‌داشتند. در دوره قاجار، عزاداري ‌هاي مذهبي بخصوص عزاداري امام حسين(ع) رونق چشمگيري پيدا كرد و در دوره ناصرالدين شاه به اوج خود رسيد.

وي با اشاره به اينكه مرثيه‌خواني و موسيقي از هم جدا نيستند، افزود: در گذشته ارباب اين فن به ظرايف و دقايق موسيقي تسلط داشتند و آهنگهايي كه براي نوحه ‌ها مورد استفاده قرار مي‌گرفت،‌ آهنگهايي بكر بودند كه براي همين نوحه ‌ها ساخته مي‌شد. بسياري از رديفها و گوشه‌ هاي موسيقي سنتي ما به نام مداحان قديم است. بعنوان گوشه حاجي حسني از نام حاجي حسن كلاهدوز و گوشه صدري به نام صدر اصفهاني است.

مدرس گفت: بدليل نبود نت در ايران، ما نمي‌دانيم نوحه ‌هاي باقيمانده از آن دوران چه آهنگي داشته ‌اند و فقط دستگاهي كه نوحه در آن خوانده مي‌شده را مي‌دانيم.

وي اظهار داشت: مداحي و مرثيه‌خواني قديم كه بر پايه‌ آگاهي از موسيقي و شعر استوار بود امروز در كنار موسيقي فيلمها و موسيقي پاپ قرار گرفته و با اشعاري سست خوانده مي‌شود و رواياتي كه در آنها نقل مي‌شود، منطبق بر تاريخ نيست. حتي شيوه‌هاي خواندن نيز ابتدايي و اغلب تقليدي است.

مدرس افزود : اگر مداحان به زنده بودن معصومين اعتقاد دارند نبايد درباره زندگي آنها دروغ بگويند يا آنان را به صورت بي ‌ادبانه خطاب كنند.

در ادامه اين نشست سيد محمد سادات ‌اخوي، نويسنده گفت: در برخي از مرثيه‌خواني‌ها شيوه‌ اي رايج شده‌ كه به پوچ ‌خواني مي‌رسد. چيزي كه در مرثيه خواني‌هاي قديم نبوده و اكنون وجود دارد، ترك مجلسي به ‌خاطر رفتن به مجلس ديگر است و اينكه نوحه‌ اي در طول يك روز چندين بار خوانده شود، نوحه‌خواني را به يك عادت تبديل مي‌كند كه هيچ احساسي در آن نيست.

وي افزود: مسأله ديگري كه در اين عرصه ديده مي‌شود چهره سازي از مداحان توسط رسانه‌ها بخصوص آگهي‌هايي است كه از تلويزيون پخش مي‌شود. در حاليكه بسياري از اين افراد ظرفيت ستاره شدن را ندارند. در ويژگي‌هاي ظاهري اين افراد از جمله راه رفتن و نوع لباس پوشيدن هم هيچ نشاني از گذشتگان ديده نمي‌ شود.

اين نويسنده با تأكيد بر اينكه مرثيه‌خواني ‌ها بايد كوتاه باشد، افزود: قديمي‌ها به دليل احترامي كه براي مرثيه اهل بيت قائل بودند 5 تا 7 دقيقه مرثيه و روضه‌خواني مي‌ كردند و بقيه مجلس را به منقبت خواني و مدح خواني مي‌گذراندند.

شركت كنندگان در اين نشست با اعتقاد به اينكه مداحي و مرثيه‌خواني در حال منسوخ شدن است، اقدام به برگزاري اين نشست كرده و نگراني خود را نسبت به اين موضوع كه بيشتر مردم ما مفاهيم اهل بيت را بيش از آنكه از طريق مكتوب بياموزند، از راه زباني آموزش مي‌بينند، ابراز داشتند.