به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور با اشاره به اینکه امروز ایجاد تفرقه و دامن زدن به آن، بین مسلمانان، استراتژی دشمنان جهان اسلام است، گفت: اقدام سخیف و نابخردانه اخیر در توهین به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص)، گامی به سوی ایجاد تعامل بین ادیان الهی است که آن را توطئه شیطانی میدانیم و قاطعانه محکوم مینماییم.
وی افزود: طالبان، القاعده و داعش برای ایجاد تفرقه بین مسلمانان، بحث تازهای نیستند اما مسلح نمودن آنان، کاملا غیرمتعارف است که علاوه بر خسارتهای جبرانناپذیر، هدف اسلامهراسی و خدشه وارد کردن به چهره اسلام را دارند لذا بر همه مسلمانان واجب است در دام این توطئه گرفتار نشوند.
نماینده سیرجان ادامه داد: دولتهای تروریستپرور بدانند آتش اشاعه تروریست، دامنگیر خودشان خواهد شد.
این نماینده مجلس با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به جوانان اروپایی و آمریکایی شمالی، گفت: پیام تاریخی رهبر انقلاب و دعوت به شناخت اسلام از طریق منابع واقعی که همان قرآن و زندگی پیامبر (ص) است، سرآغاز نهضت آزادی در جوانان حقیقتطلب جهان خواهد بود.
عزیزی گفت: به دلیل توطئه حساب شده توطئهگران جهانی، قیمت نفت کاهش یافته و درآمد دولت به کمتر از نصف رسیده است، گرچه دولت سعی کرد با کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، بودجه را تنظیم کند، اما افت شدید قیمت نفت و تحریمها میتواند بهانه خوبی برای اقدام جدی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و حل مشکلات مردم باشد.
وی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه سیاست خارجی، خاطرنشان کرد: جا دارد از وزارت خارجه که همگام با رهنمودهای رهبر انقلاب، خواست ملت و منافع نظام، رویکردهای کارشناسانه اتخاذ کرده است، تشکر کنم.
نظر شما