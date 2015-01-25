  1. سیاست
  2. مجلس
۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۲۹

عزیزی در نطق میان دستور:

پیام تاریخی رهبر انقلاب، سرآغاز نهضت آزادی در جوانان حقیقت‌طلب است

پیام تاریخی رهبر انقلاب، سرآغاز نهضت آزادی در جوانان حقیقت‌طلب است

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: بیان تاریخی رهبر انقلاب، سرآغاز نهضت آزادی در جوانان حقیقت‌طلب تمام جهان است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور با اشاره به اینکه امروز ایجاد تفرقه و دامن زدن به آن، بین مسلمانان، استراتژی دشمنان جهان اسلام است، گفت: اقدام سخیف و نابخردانه اخیر در توهین به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص)، گامی به سوی ایجاد تعامل بین ادیان الهی است که آن را توطئه شیطانی می‌دانیم و قاطعانه محکوم می‌نماییم.

وی افزود: طالبان، القاعده و داعش برای ایجاد تفرقه بین مسلمانان، بحث تازه‌ای نیستند اما مسلح نمودن آنان، کاملا غیرمتعارف است که علاوه بر خسارت‌های جبران‌ناپذیر، هدف اسلام‌هراسی و خدشه وارد کردن به چهره اسلام را دارند لذا بر همه مسلمانان واجب است در دام این توطئه گرفتار نشوند.

نماینده سیرجان ادامه داد: دولت‌های تروریست‌پرور بدانند آتش اشاعه تروریست، دامن‌گیر خودشان خواهد شد.

این نماینده مجلس با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به جوانان اروپایی و آمریکایی شمالی، گفت: پیام تاریخی رهبر انقلاب و دعوت به شناخت اسلام از طریق منابع واقعی که همان قرآن و زندگی پیامبر (ص) است، سرآغاز نهضت آزادی در جوانان حقیقت‌طلب جهان خواهد بود.

عزیزی گفت: به دلیل توطئه حساب شده توطئه‌گران جهانی، قیمت نفت کاهش یافته و درآمد دولت به کمتر از نصف رسیده است، گرچه دولت سعی کرد با کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، بودجه را تنظیم کند، اما افت شدید قیمت نفت و تحریم‌ها می‌تواند بهانه خوبی برای اقدام جدی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و حل مشکلات مردم باشد.

وی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه سیاست خارجی، خاطرنشان کرد: جا دارد از وزارت خارجه که همگام با رهنمودهای رهبر انقلاب، خواست ملت و منافع نظام، رویکردهای کارشناسانه اتخاذ کرده است، تشکر کنم.

کد مطلب 2473280

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها