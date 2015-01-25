به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان؛ محمد جواد بگی در مجمع عمومی انجمن همگن صنایع ریخته گری استان اصفهان اظهار داشت: در سال گذشته از ۵۷۶ واحد معرفی شده به صندوق توسعه ملی، ۱۵۶ طرح تاییدیه هیات امنا را گرفته اند و تنها ۱۴۲ طرح تسهیلات را دریافت کرده اند.

وی در خصوص مشکلات مربوط به تعرفه گمرکی برای واردات کالاهای مشابه ریخته گری، گفت: این مسئله را کتبا به ما اعلام کنید تا از طریق دفتر امور اقتصادی وزارتخانه پیگیری کنیم.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان از لزوم تصویب قانون انجمن های صنعتی همانند اتحادیه های صنفی صحبت کرد و گفت: قانون کمیسیون نظارت بر واحدهای صنعتی و معدنی و تشکل های آنها باید تدوین و در قالب یک لایحه به مجلس ارایه شود.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت هم گفت: به روزرسانی آمار واحدهای تولیدی در سال ۹۳ در حال انجام است و پس از تکمیل اعلام خواهد شد.

محمودرضا اقارب پرست از انعقاد تفاهم نامه ای میان خانه صنعت و معدن استان و بنیاد ملی نخبگان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: این تفاهم نامه به منظور هماهنگی میان ایده های نوی نخبگان با بخش صنعت امضا می شود.

وی همچنین به امضای تفاهم نامه ای میان خانه صنعت و معدن و دانشگاه اصفهان اشاره کرد و گفت: طبق این تفاهم نامه قرار است برای کاهش آلایندگی واحدهای آلاینده تمهیدات لازم اندیشیده شود.

اقارب پرست همچنین از در نظر گرفتن بخشی از پرتال خانه صنعت و معدن استان برای بازارچه معرفی محصولات خبر داد و گفت: در این بخش از پرتال محصولات واحدها معرفی می شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان هم در این جلسه با بیان اینکه یکی از مشکلات صنایع در اصفهان مربوط به امور مالیاتی است، گفت: از طرف دیگر شرایط به گونه ای شده است که صنعتگران می گویند ما به تورم راضی تر هستیم تا رکود کنونی.

محمد جعفری اعلام کرد: تامین زیرساخت های شهرک های صنعتی را دنبال می کنیم اما یکی از معضلات در این حوزه اینست که مسایل مختلف در آن دخیلند مثلا درحوزه آب، با مشکل خشکسالی روبرو هستیم.

وی تصریح کرد: بین شرکت شهرک های صنعتی استان و سازمان صنعت و معدن استان بیشترین همکاری وجود دارد اما نیاز است که مدیریت کلان اصفهان، تعامل بیشتر این شرکت با سازمان ها را ایجاد کند.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: تشکل های اقتصادی نقش کلیدی در آموزش و نیز ارتباط واحدها با سیستم دولتی دارند.

محمد امین توکل با بیان اینکه تشکل قابلیت انجام بعضی وظایف دستگاه های دولتی را دارند، اظهار کرد: این دستگاه ها باید برنامه ای تدارک ببینند که بتوانند از توانایی تشکل ها استفاده کنند.

وی افزود: تشکل ها همچنین می توانند برای مجامع تصمیم گیرنده، تصمیم ساز باشند.