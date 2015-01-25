۲۰ تیم برای حضور در جام تختی اعلام آمادگی کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، رسول خادم در سفر به کرمانشاه و در دیدار با استاندار، از تلاش های مدیریت ارشد استان برای فراهم شدن بسترهای لازم در راستای برگزاری مسابقات کشتی جام تختی در کرمانشاه قدردانی کرد.

وی افزود: خوشبختانه شرایط و امکانات لازم برای برگزاری مطلوب جام تختی در این استان با پیگیری های مسئولین فراهم شده است.

خادم اظهار داشت: همکاری و ارتباط خوبی بین وزارت ورزش و جوانان با مدیران و مسئولین استان به منظور برگزاری شکوهمند و مطلوب جام تختی در کرمانشاه صورت گرفته و این پیگیری ها همچنان ادامه خواهد داشت.

رییس فدراسیون کشتی گفت: حدود ۲۰ کشور برای حضور در این مسابقات در دو رشته فرنگی و آزاد اعلام آمادگی کرده اند.

آمادگی کامل برای برگزاری مسابقات جام تختی در کرمانشاه وجود دارد

استاندار کرمانشاه نیز در این دیدار با بیان اینکه در استان کرمانشاه آمادگی کامل برای برگزاری مطلوب رقابت های بین المللی جام جهان پهلوان تختی وجود دارد، گفت: کرمانشاه مهد کشتی است و افتخارات زیادی در کشتی در این استان خلق شده است.

ابراهیم رضایی بابادی افزود: خوشبختانه مردم به خصوص جوانان این استان علاقه زیادی به ورزش کشتی دارند و این موضوع یکی از فاکتورهای مهم برای پویا شدن هر چه بیشتر ورزش کشتی در کرمانشاه است.

وی با اشاره به برگزاری رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام جهان پهلوان تختی در کرمانشاه اظهار داشت: آمادگی کامل برای برگزاری این رویداد مهم ورزشی در استان وجود دارد و از اداره کل ورزش و جوانان استان خواسته ایم که برنامه ریزی خوبی در این زمینه داشته باشند و خوشبختانه اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفته است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه کارها به صورت مطلوب برای برگزاری شکوهمند مسابقات در کرمانشاه در حال انجام است، گفت: هدف از برگزاری این مسابقات انگیزه بخشیدن به جوانان برای گرایش بیشتر به ورزش و به خصوص ورزش کشتی است که نشاط، شادابی و تندرستی جامعه را به دنبال دارد و همچنین به نمایش گذاشتن ظرفیت های خوب استان برای برگزاری چنین مسابقاتی است.