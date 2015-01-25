به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پورفتحالله قبل از ظهر یکشنبه در دیدار با آیت الله موسوی اردبیلی به ارائه گزارشی پیرامون فعالیتهای این سازمان ارائه و بیان کرد: بر اساس آمار تجمعی طی ۴۰ سال گذشته و پس از تاسیس سازمان انتقال خون ایران، حدود ۴۰ میلیون واحد خون در کشور اهدا شده است.
وی با بیان اینکه دو گروه بیماران هموفیلی و تالاسمی زندگیشان وابسته به خون است، عنوان کرد: این افراد تا قبل از تأسیس سازمان انتقال خون قادر به گذراندن عمر تا ۱۰ سالگی نداشتند اما در حال حاضر دهه پنجاه زندگی خود را نیز میتوانند تجربه کنند.
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران ادامه داد: سالانه بیش از دو میلیون واحد اهدا خون در کشور صورت میگیرد و ۵۰۰ هزار نیز جزو افرادی هستند که به طور مستمر خون اهدا میکنند.
وی با بیان اینکه ایام مذهبی و بخصوص تاسوعا و عاشورا حجم اهدای خون بسیار بالا است، بیان کرد: با توجه به این موضوع در سال جاری برنامه نذر اهدای خون اجرا شد تا اهدا کنندگان با نذر و ثبت نام اسم خود در مدت معین برای اهدای خون مراجعه کنند تا بتوان از خونهای اهدایی بهترین استفاده را داشت.
پورفتح الله ادامه داد: با اجرای برنامه نذر خون نزدیک به ۶ هزار نفر برای اهدا خون ثبت نام کردند که در بازه زمانی عاشورا تا اربعین خون خود را اهدا کنند.
وی به فعالیت اکیپهای سازمان انقال خون در ایام راهپیمایی اربعین و پیاده رویها خبر داد و ابراز داشت: اعضای سازمان انتقال خون ایران با حضور در عراق با انقال خون عراق برای دریافت خون از اهدا کنندگان همکاری میکردند.
مدیرعامل سازمان انتقال خون ادامه داد: در زمینه فعالیتهای بین المللی نیز در حال حاضر سازمان انتقال خون ایران با همکاری سازمان بهداشت جهانی آموزش انتقال خون در کشورهای سودان، افغانستان و عراق را بر عهده دارد.
وی بیان کرد: متأسفانه در منطقه جز کشور ایران که فعالیتهای خونی آن بر اساس استانداردهای جهانی بوده و از کیفیت خوبی نیز برخوردار است سایر کشورهای منطقه در این زمینه وضعیت مطلوبی ندارند.
پورفتح الله با اشاره به سالم بودن خونهای تولیدی ایران بیان کرد: با قاطعیت میتوان گفت خونی که در تهران و قم در اختیار بیماران و نیازمندان قرار میگیرد با همان کیفیت نیز در مناطق محروم نیز در اختیار مردم قرار میگیرد.
وی در ادامه به تولیدات سازمان انتقال خون از خونهای اهدایی مردم اشاره و بیان داشت: از هر یک واحد خون اهدائی گلبول قرمز، پلاکت، پلاسما، فاکتور۸، فاکتور ۹ و سایر فراودههای لازم تولید میشود و پلاسمای مازاد نیز در صنعت داروسازی مصرف میشود و ما به دنبال آن هستیم که ظرف سه سال آینده کلیههای داروهایی مشتق از پلاسما وارداتی را در کشور تولید کنیم.
مذهبیها خون سالمتری دارند
مدیرعامل سازمان انتقال خون در ادامه به سلامت اهدا کنندگان خون اشاره و بیان داشت: افراد معتقد و پایبند به اصول اخلاقی جزو گروهی هستند که سالمترین خون را دارند و تلاش در این است که دریافت خون به سمت جمعیتهای سالم برود.
وی با بیان اینکه دریافت خون از جمعیتها و گروههای سالم و پایبند به اخلاق و مذهبی حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز مرسوم است، بیان داشت: حتی در آمریکا بیشتر بر این مطلب است که دریافت خون از پروتستانها باشد زیرا این گروهها پایبندیهای مذهبی بیشتری دارند.
پورفتح الله با بیان اینکه افراد معتاد و کسانی که تزریق داشتهاند نمیتوانند خون اهدا کنند بیان داشت: در راستای تلاش برای دریافت خون از گروههای سالم جامعه ۲۰ الی ۲۳ درصد از افرادی که برای اهدای خون مراجعه میکنند حذف میشوند.
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