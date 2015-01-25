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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۰۲

ایام نوروز۹۴؛

جشنواره فرهنگی و موسيقی در عمارت های تاریخی کردستان برگزار می شود

جشنواره فرهنگی و موسيقی در عمارت های تاریخی کردستان برگزار می شود

سنندج- معاون گردشگری اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری كردستان از برگزاری جشنواره فرهنگی و موسیقی در عمارت های تاریخی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرمان وطن دوست امروز یکشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشكلات پیش روی موزه های استان در سنندج گفت: موزه ها پیشانی میراث فرهنگی، و گردشگری هر منطقه ای هستند و باید به بحث موزه ها توجه  ویژه ای شود.

وی عنوان کرد: تمامی موزه های استان همچون سایر استان ها آمادگی لازم را برای استقبال و پذیرایی از مهمانان نوروز ۹۴ را دارند و با همكاری انجمن راهنمایان گردشگری نیروهایی برای راهنمایی و ارائه اطلاعات لازم در موزه های سطح استان مستقر خواهند شد.

وی از برپایی سفره های هفت سین در موزه باستان شناسی، عمارت خسروآباد، خانه كرد، خانه حبیبی خبرداد و بیان کرد: بروشور هایی در قالب معرفی جاذبه های تاریخی وگردشگری برای معرفی  استان كردستان ازطریق راهنمایان گردشگری به مهمانان و گردشگران ورودی و بازدید كنندگان موزه ها ارائه خواهد شد.

معاون گردشگری اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری كردستان اظهارداشت: برگزاری دوره های بازآموزی نیروهای راهنمایان گردشگری در تاریخ ۲۸ بهمن ماه و استقرار آن ها در موزه ها به صورت سه شیفت از برنامه های ما در ایام نوروز و بحث موزه های استان خواهد بود.

وطن دوست بیان کرد: از دیگر برنامه های این اداره کل در ایام نوروز شامل برگزاری جشنواره فرهنگی و موسیقی در عمارت های تاریخی و تورهای رایگان شهری برای بازدید از موزه های سطح استان است.

وی از ایجاد غرفه های معرفی جاذبه های تاریخی و گردشگری در مبادی ورودی با همكاری اعضای ستاد اجرایی خدمات سفر استان خبرداد و عنوان کرد: امیدواریم با ارائه این خدمات و امكانات بتوانیم از مهمانان نوروزی به نحو احسن پذیرایی و استقبال کنیم.

کد مطلب 2473293

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