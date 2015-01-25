به گزارش خبرنگار مهر، فرشته فهمیده مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو کرج پیش از ظهر امروز در حاشیه نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان کرج در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای ۳۶ برنامه متمرکز منطقه ای در نواحی اموزش و پرورش کرج خبر داد و گفت: به منظور جلوگیری از تداخل برنامه های در ایام الله دهه فجر برنامه های متمرکز و درون مدرسه ای تدارک دیده شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر ۳۶ برنامه متمرکز، ۳۱۳ برنامه درون مدرسه ای در مدارس ناحیه دو کرج اجرایی خواهد شد.

فهمیده اظهار داشت: اعزام ۳۶ کاروان زیارتی به مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) و تجدید میثاق با آن بزرگوار، اعزام ۳۶ کاروان به مزار شهدای هشت سال دفاع مقدس و گلباران مزار شهدای جان بر کف، برپایی همایش های متعدد در موضوع سبک زندگی ایرانی اسلامی، برگزاری محافل انس با قران، برپایی نمایشگاه های دستاوردهای دانش اموزی، نواخته شدن گلبانگ انقلاب، برگزاری سرود ۱۳۵۷ نفری دانش اموزان پایه ششم ابتدایی و .... از جمله برنامه های تدارک دیده شده می باشند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو کرج در ادامه با بیان اینکه نوجوانان و جوانان دوران انقلاب نقش برجسته ای در پیروزی انقلاب ایفا کردند، تصریح کرد: ایثارگری های جوانان با رهنمون های امام راحل و وحدت و همدلی به ثمر نشست و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و در حال حاضر حفظ این نظام مقدس از اهم موضوعات است.

وی گفت: خوشبختانه مجموعه اموزش و پرورش نیز به واسطه حضور نوجوانان و جوانان از پتانسیل های خوبی در حوزه تعلیم و تربیت برخوردار است و امید می رود از این پتانسیل ها بتوانیم در مسیر ترویج فهنگ ایثار و ولایت به خوبی بهره بگیریم.

فهمیده بر غنای محتوا برنامه های دهه مبارک فجر تاکید کرد و اظهار داشت: به منظور جلوگیری از اجرای برنامه هایی متعدد امسال با برنامه ریزی های انجام شده برنامه های کلیدی و با محتوای غنی در این ایام برگزار خواهد شد و انتظار است با همراهی دانش اموزان با ایده های برگزاری برنامه ها و وحدت رویه در بین فرهنگیان برنامه های امسال با کیفیت بیشتری نسبت به برنامه های سال گذشته اجرایی شود.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو کرج در پایان اعلام کرد: ممکن است برخی جوانان به سمت ایده هایی که تدارک دیده شده حرکت نکنند اما نباید فراموش کرد جوانان ما دارای اندیشه و استعداد هستند و اگر این استعدادها به درستی استفاده شود به طور قطع در مسیر تعالی کشور گام برداشته ایم.