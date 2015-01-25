ساخت و سازهای خرمشهر افتخار نیست/ وام ارزان قیمت برای روستاهای گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ترکان در نشست امضای تفاهمنامه مشترک بین مناطق آزاد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که عصر شنبه در سالن اجتماعات شورای هماهنگی مناطق آزاد برگزار شد، گفت: کشورهای صنعتی در کشاورزی‌شان هم پیشرفته‌‌تر هستند اما با وجود کشاورزی پیشزفته، سهم اشتغال کشوری مانند آلمان از کشاورزی ۵ درصد است و در ایالات متحده سه درصد نیروی کارشان در حوزه کشاورزی است با این حال بسیار پیشرفته‌تر از ما هستند.

وی خطاب به علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که در این برنامه حضور داشت گفت: در زمان شروع جهاد سازندگی نگاهمان این بود که روستا محل تولیدات کشاورزی و دامی بود در حالی که این نگاه ظرفیت روستا را به این دو محدود می‌کرد تا در مقابل شهرها ظرفیت بیشتری داشتند و در حالی که بیش از ۵۰ درصد اقتصاد ایران سرویس و خدمات است ولی متأسفانه بعد از انقلاب ما اینطور به روستاها نگاه نکردیم و فکر نشد که آنها هم می‌توانند در این زمینه نقش داشته باشند. اما اگر به این موضوع نگاه کنیم که روستاها غیر از تولیدات دامی و کشاورزی تولیدات خدمات هم دارند ظرفیتشان بالا می رود.

مشاور رییس جمهور گفت: جمعیت روستایی کشور از اوایل انقلاب تاکنون ثابت مانده است و هرچه به آن اضافه شده به سمت شهرها سرازیر شده است به طوری که اکنون جمعیت روستاها شاید حدود ۲۳ میلیون نفر هستند چون اقتصاد روستا همین تعداد را می‌تواند جواب دهد.

وی در ادامه به حاشیه نشینی شهر مشهد اشاره کرد و گفت که این شهر یک و نیم میلیون حاشیه نشین دارد و ای کاش قبل از مهاجرت آنها ظرفیت سازی برای روستاها انجام می‌دادیم تا آنها مجبور به حاشیه نشینی نشوند. اکنون باید برای جمعیت ۲۳ میلیون نفری روستاها فکری کرد و برای آنها ظرفیت اقتصادی بسازیم. در شرق کشور موضوع حادتر است. مانند مشهد و زاهدان که میزان حاشیه نشینان در آنجا بسیار زیاد است. نمی‌دانم باید چقدر خرج کنیم تا این اوضاع درست شود!

ترکان در این برنامه افزود: واقعیت این است که ما وسط کار بازسازی، خوزستان را رها کردیم و گفتیم تمام! درحالی که این طور نیست و ساخت و سازهای انجام گرفته برای ما افتخارآمیز نبوده و نیست. بنابراین نمی توانیم به بازسازی شهرهایی مانند آبادان و خرمشهر و روستاهایش افتخار کنیم. بنابراین اگر هر اندازه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این زمینه سرمایه‌گذاری کند ما هم از نظر منابع کمک می‌کنیم. بنیاد مسکن توانسته وظایف‌اش را در بخش مسکن روستایی انجام دهد و تاکنون حتا یک مورد از فساد و گرفتاری‌هایی که در نظام مهندسی خودمان گزارش می‌شود از بنیاد مسکن گزارش نشده است.

وی گفت: در منطقه ای مانند اروند که روستاهای زیادی داریم باید ظرفیت سازی مناسب انجام شود و ارائه وام‌های گردشگری مورد بررسی قرار گیرد. توسعه گردشگری ۱۲۰ روستا در منطقه آزاد اروند شروع شده و در ۸۰ روستا نیز بهسازی انجام گرفته است. برای این منظور وام‌های ارزان قیمت در نظر گرفته‌ایم تا در توسعه روستاها جهش ایجاد شود و بتوانیم اشتغال را در روستا راه بیاندازیم.