اهدای خون ثوابی بدون هزینه و مؤثر در تضمین سلامتی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در دیدار با مدیرعامل سازمان انتقال کشور که قبل از ظهر یکشنبه برگزار شد، گفت: اگر زمانی کشور نیازمند اهدای خون باشد شرعا باید خون اهدا شود.

استاد برجسته حوزه با بیان اینکه بر همگان لازم است که حتی برای یکبار شده اهدای خون داشته باشند، عنوان کرد: اهدای خون برای سلامتی انسان نیز مفید است و یک راه بدون هزینه برای تضمین سلامتی است که ثواب نیز دارد.

آیت الله موسوی اردبیلی همچنین در این دیدار درباره نحوه دریافت خون از معتادان سؤال کرد که رئیس سازمان انتقال خون کشور در این زمینه پاسخ داد: افراد معتاد و تزریقی نمی‌توانند اهدای خون داشته باشند.

همچنین آیت الله موسوی اردبیلی پیرامون خون‌های وارداتی و مصرف مشروبات الکی در برخی کشورها و نوع خونی که از این مناطق وارد می‌شود سؤالاتی مطرح کرد که پورفتح الله در این زمینه پاسخ داد: ما تلاش داریم که بتوانیم نیازهای خونی کشور را در داخل تامین کنیم و داروهای مشتق از پلاسمای وارداتی را نیز در داخل کشور تامین و نیاز به واردات نداشته باشیم.

همچنین این مرجع تقلید درباره خون‌های اهدایی از سوی افراد مذهبی و سالم‌تر بودن خون این افراد نیز پرسید که مدیرعامل سازمان انتقال خون در پاسخ گفت: افراد مذهبی به علت پایبندی بیشتری که به اصول اخلاقی و مذهبی دارند خون سالمتری دارند و در کشورهای غربی نیز مسئله دریافت خون از افراد مذهبی و اخلاق‌مدار مورد توجه است.

پور فتح الله همچنین در پاسخ به سوالات آیت الله موسوی اردبیلی که پیرامون اهدای خون در کربلا در ایام اربعین بود، عنوان کرد: در ایام اربعین عراقی‌ها و بویژه شیعیان عراق به اکیپ‌های اهدای خون مراجعه می‌کردند و افراد زیادی نیز در این زمینه نذر خون داشتند و برای اهدا خون ثبت نام کردند.