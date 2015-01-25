۹۰ درصد تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی در استان سمنان جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش عرب صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ضمن بیان اینکه امسال ۱۲۲ میلیارد ریال تسهیلات برای خرید ماشین آلات و ادوات کشاورزی به استان اختصاص یافته است اظهار داشت: تاکنون بیش از ۱۱۰ میلیارد ریال از این تسهیلات جذب شده است.

وی افزود: برای جذب تسهیلات فوق و ورود ماشین آلات و ادوات کشاورزی جدید به منظور توسعه مکانیزاسیون بیش از ۸۰۰ نفر در سطح استان به بانک عامل معرفی شدند که حدود ۴۰۰ نفر واجد شرایط جذب و خرید ماشین آلات و ادوات کشاورزی شده اند.

معاون برنامه ریزی و اموراقتصادی سازمان بیان کرد: تاکنون ۱۴۴دستگاه تراکتور سبک وسنگین، دو دستگاه کمباین و ادوات دنباله بند موردنیاز توسط متقاضیان با تسهیلات فوق خریداری شده است.

عرب در خاتمه افزود: شهرستان های میامی، شاهرود و دامغان تاکنون بیشترین رقم تسهیلات را جذب کرده اند.