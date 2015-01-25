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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۲۴

عرب:

۹۰ درصد تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی در استان سمنان جذب شد

۹۰ درصد تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی در استان سمنان جذب شد

سمنان - معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان از جذب بالغ بر ۹۰ درصد تسهیلات تخصیص یافته از محل خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش عرب صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ضمن بیان اینکه امسال ۱۲۲ میلیارد ریال تسهیلات برای خرید ماشین آلات و ادوات کشاورزی به استان اختصاص یافته است اظهار داشت: تاکنون بیش از ۱۱۰ میلیارد ریال از این تسهیلات جذب شده است.

وی افزود: برای جذب تسهیلات فوق و ورود ماشین آلات و ادوات کشاورزی جدید به منظور توسعه مکانیزاسیون بیش از ۸۰۰ نفر در سطح استان به بانک عامل معرفی شدند که حدود ۴۰۰ نفر واجد شرایط جذب و خرید ماشین آلات و ادوات کشاورزی شده اند.

معاون برنامه ریزی و اموراقتصادی سازمان بیان کرد: تاکنون ۱۴۴دستگاه تراکتور سبک وسنگین، دو دستگاه کمباین و ادوات دنباله بند موردنیاز توسط متقاضیان با  تسهیلات فوق خریداری شده است.

عرب در خاتمه افزود: شهرستان های میامی، شاهرود و دامغان تاکنون بیشترین رقم تسهیلات را جذب کرده اند.

کد مطلب 2473314

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